Edirne'de palamut bolluğu tezgahları hareketlendirdi, tanesi 100 liradan satılıyor - Son Dakika
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Edirne'de palamut bolluğu tezgahları hareketlendirdi, tanesi 100 liradan satılıyor

Edirne\'de palamut bolluğu tezgahları hareketlendirdi, tanesi 100 liradan satılıyor
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Edirne'de av yasağının sona ermesiyle balık tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor. Balık Pazarı'nda tanesi 100 liradan satılan palamut, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Balıkçı Kader Kara, bu yılın palamut yılı olduğunu belirterek fiyatların önümüzdeki günlerde daha da düşebileceğini söyledi.

Haber: Ergin YILDIZ

(EDİRNE) - Edirne'de balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor. Balık Pazarı'nda adet fiyatı 100 liradan satılan palamut vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Edirne'de, 1 Eylül itibarıyla sona eren av yasağının ardından balık tezgahları hareketlendi. Palamut bolluğunun yaşandığı Balık Pazarı'nda tanesi100 liradan satılan palamut vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Bu yıl palamut yılı olduğunu anlatan balıkçı Kader Kara, "Palamut bu sene bol, vatandaş ucuz yesin. Yarım kilo palamut 100 lira. Bir hafta, 10 gün sonra palamut 800 gram, bir kilogram gelecek. Belki 70 liraya satılacak. Çok bol, daha bollaşmasını bekliyoruz. Bu sene palamut senesi" dedi.

Palamut satış fiyatının uygun olduğunu ifade eden vatandaş Hatice Çavdar, "Fiyatı yeni çıkmasına rağmen güzel. 3 tane palamut aldım. Karadenizliyim, denizden ne çıkarsa yeriz. Her zaman bol çıkıyor ama sonu gelmiyor. İnşallah bu sene öyle olmaz da millet bol bol yer" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Edirne, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de palamut bolluğu tezgahları hareketlendirdi, tanesi 100 liradan satılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de palamut bolluğu tezgahları hareketlendirdi, tanesi 100 liradan satılıyor - Son Dakika
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