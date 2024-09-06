Edirne\'de Palamut Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

Yerel

Çektiği video ile isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar

İsrailli rakibiyle değil de kendi ayakkabısıyla tokalaştı

(EDİRNE) - Edirne'de 150 liradan satılan palamudun tanesi 100 liraya düştü. Balıkçı Yusuf Çimen, "Şu an palamudun tanesi 100 liraya düştü. Fiyat düşüyor, balık bollaşıyor. Bizim öngörümüz iki ay kadar sürecek. Acayip palamut bolluğu var" dedi.

Balık avı sezonunun açıldığı 1 Eylül'den sonra tanesi 150 liradan satılmaya başlanan palamut, bugün balık pazarında 100 liraya kadar düştü. Balıkçı esnafı Yusuf Çimen, palamutta bu sene bolluk olduğunu söyledi.

"Balık açısından güzel günler göreceğiz"

Çimen, şunları kaydetti:

"Sezonun ilk günlerinde palamudun tanesi 150 TL'ydi. O balıklar 400 gram civarındaydı. Şu an palamutun tanesi 100 liraya düştü. Fiyat düşüyor, balık bollaşıyor. Bizim öngörümüz 2 ay kadar sürecek. Acayip palamut bolluğu var. Her geçen gün palamut bollaşıyor, yağlanıyor. Fiyatı düşüyor, kendisi büyüyor. Palamuta talep yüksek zaten sezon dolayısıyla 5 aydır kapalıydık. Sezonun heyecanı var, Edirne halkı tatilde henüz gelmiş değiller. Onları beklemekteyiz, önümüzdeki günlerde hem işler yoğun olacak hem de balık açısından güzel günler göreceğiz."

Palamut almaya gelen Mehmet Yıldız ise "Şu anda fiyatlar iyi gibi balık yeni çıkmaya başladı ama ileride ne olur bilmiyoruz. 3-4 tane palamut almayı düşünüyorum. Seviyorum, balık sevilmez mi? balık güzel bir şey" diye konuştu.