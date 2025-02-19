Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu - Son Dakika
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Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu

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Edirne'de 350 gram Ramazan pidesi 30 liradan satılacak. 300 gram pide ise 25 lira olacak.

19.02.2025 19:51
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350 gram Ramazan pidesi 30 liradan satılacak

EDİRNE - On bir ayın sultanı Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala iftar sofralarının en sevilen lezzetlerinden pide, Edirne'de 30 liradan satılacak.

Edirne'de Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte fırıncılar, pide mesaisi için hazırlıklarını yapmaya başladı. Edirne'de pide fiyatları ise belli oldu. 300 gram pide 25 liradan satılacak. Edirne'deki fırıncılar, pide fiyatlarını artırmak için talepte bulundukları belirtildi.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, pidelerde günün şartlarına göre fiyat belirlendiğini açıkladı.

"Ekmek fiyatlarının artırılması söz konusu değil"

Edirne'de 350 gram pide fiyatı 30 TL olarak onaylanacağını belirten Cingöz, "Bazı ilçelerde ise 300 gram pide fiyatı 25 TL olarak belirlenmiştir. Şu anda verdiğimiz sade pide fiyatı geçerlidir ve yumurtalı ya da yumurtasız olarak bir ayrım bulunmamaktadır. Bunun sebebi ise bir yumurtanın 8 lira olmasıdır. Bu da maliyetleri ve dolayısıyla fiyatları etkiler. Yumurtalı pide isteyen müşteriler, fırına farkını ödeyerek yumurtalı yaptırabilirler. Ekmekle ilgili herhangi bir gelişme yok. Bakanlığa fiyatı bildirdik, ancak henüz bir geri dönüş almadık. Ekmek fiyatlarının artırılması söz konusu değil. Yeni fiyatların belirlenmesi 3 ayı bulabilir. Diğer illerin birçoklarında ekmeğe zam yapıldı. Edirne gibi 15-20 il, ekmeğe zam almamıştır. Bu nedenle Edirne, şu anda ekmeğin en ucuz olduğu illerden biri olarak öne çıkmaktadır. Ekmek harici, şu an başka bir sektörden zam talebi yok. Ramazan içinde zam talebi gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Fakat vatandaşın alım gücünün düşük olması sebebiyle esnaf da zam yapmaktan yana değil" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu - Son Dakika

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