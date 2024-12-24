Edirne'de Sağanak Yağmur Kazaya Neden Oldu

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Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış beraberinde kazaları getirdi

EDİRNE - Edirne'de sabahın erken saatlerinde etkili olan yağmur yağışta otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Edirne'de sabah erken saatlerinde Kocasinan mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde, havanın yağışlı ve caddenin karanlık olmasından dolayı yolun karşısına geçen bayanı fark etmeyen sürücü kazaya sebep verdi.

Eşini hastaneye götürmek isterken kaza yaptı

Eşini hastaneye götürmek için sabah erkende yola çıkan Cüneyt B.'nin yönetimindeki 22 ACC 853 plakalı otomobil, saat 07.45 te karşıya geçmek isteyen bayanı yağış sebebiyle fark edemeyince çarptı. Çarpmanın etkisiyle bayanın kafası aracın camına çarptı. Yaşanan kaza sonrası olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası kısa süreli uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan aracın kenara alınmasıyla yol tekrardan araç trafiğine açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.