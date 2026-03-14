Edirne'de Sağlık Çalışanlarına Şiddet Kınandı

(EDİRNE) - Edirne Tabip Odası Onur Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına gösterilen şiddeti kınadı. Yorulmaz, "Sağlık personelinin şiddete uğraması hiç hakkedilmeyen bir durum. Hatalar mümkün olabilir, insanın hata yapmaması gibi bir durum söz konusu değildir ama hiçbir zaman bu hata bile isteye zarar verme amacıyla yapılan bir hata değildir" dedi.

Edirne'de 14 Mart Tıp Bayramı Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Tören, Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Edirne Tabip Odası Onur Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr Sedat Üstündağ ve Edirne İl Sağlık Müdürü Vekili Op. Dr Ali Kaya konuşma yaptı.

Yorulmaz, sağlık personellerinin istihdamında büyük sorunlar olduğunu söyledi. Üstündağ, hekimlere karşı gösterilen şiddetin kabul edilemeyeceğini ifade etti. Kaya da sağlık çalışanı olmanın güçlü bir vicdan gerektirdiğini kaydetti.

"İstihdam önemli bir sorun"

Edirne Tabip Odası Onur Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, şunları söyledi:

"Sağlık personelinin şiddete uğraması hiç hakkedilmeyen bir durum. Hatalar mümkün olabilir, insanın hata yapmaması gibi bir durum söz konusu değildir ama hiçbir zaman bu hata bile isteye zarar verme amacıyla yapılan bir hata değildir. Sağlık personellerinin bunun yanında istihdamla ilgili çok ciddi sorunlar vardır. Güvencesiz çalışma şartları gibi…"

"Bir hekim kolay yetişmiyor"

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr Sedat Üstündağ da hekimlerin eğitim süreçlerinin zorluğuna işaret ederek, "6 yıllık lisans eğitimi onun üzerine 4-5 yıl süren uzmanlık eğitimi ve eğer yapacaksa 3 yıl devam eden yan dal uzmanlık eğitimi sonrasında da insanlığa adanmış bir yaşam. Gecesi, gündüzü mesai kavramı olmayan bir yaşam. Hal böyleyken elbette hekime şiddeti, hele de zaman zaman ölüm noktasına ulaşan hekime şiddeti, genel anlamda sağlık çalışanlarına şiddeti kabul etmek mümkün değildir. Bu şiddetin sona erdiği günlerde de hekimlik yapabilmeyi, özellikle öğrencilerimizin hekimlik yapabilmesini diliyorum." diye konuştu.

"Sağlık çalışanı olmak güçlü bir vicdan gerektirir"

Edirne İl Sağlık Müdürü Vekili Op. Dr Ali Kaya, "Bir hastanın umudu olmak, bir annenin duasında yer almak, bir çocuğun gülümsemesine vesile olmak, mesleğimiz için en büyük ödül ve en büyük onurdur. Biliyoruz ki sağlık hizmeti, sabır, fedakarlık ve güçlü bir vicdan gerektirir. Sağlık çalışanı olmak sadece meslek değil, aynı zamanda gönül işidir. Her gün binlerce insanın hayatına dokunan, zor anlarında yanlarında olan tüm sağlık çalışanlarımız toplumumuz için büyük bir değerdir" ifadelerini kullandı.