Edirne\'de Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'i, Kadir Gecesi nedeniyle tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nde ziyarete açıldı.

Keşan'da ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar, tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camii'ne akın etti. Burada okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen vatandaşlar, daha sonra teravih namazını kıldı. Kılınan teravih namazının ardından Sakal-ı Şerif önce erkeklerin, daha sonra kadınların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'e dokunup öpebilmek ve yakından görebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Bazı vatandaşlar Sakal-ı Şerif'i görünce gözyaşlarını tutamazken, bazıları ise cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. - EDİRNE