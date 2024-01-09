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Edirne'de Soğuk Hava Bere, Eldiven ve Atkı Satışını Artırdı - Son Dakika
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Edirne'de Soğuk Hava Bere, Eldiven ve Atkı Satışını Artırdı

Edirne'de havaların soğumasıyla birlikte hazırlığı olmayan vatandaşlar bere, eldiven ve atkı satışı yapan esnafın yolunu tuttu. Hava sıcaklıklarının eksi derecelere kadar düşmesiyle birlikte dışarıya çıkan vatandaşlar dondurucu soğuk nedeniyle zor anlar yaşadı. Meteorolojinin uyarılarını takip ederek önlem alan vatandaşlar, yanlarındaki koruyucu malzemelerle soğuktan korunmaya çalışırken, hazırlıksız ve ince kıyafetlerle dışarıya çıkan vatandaşlar ise bere, eldiven, atkı gibi malzemeler satan esnafta soluğu aldı. Kışlık malzemeler satan Tarihi Alipaşa Çarşısı Esnafı Burak Öztekin, hava sıcaklıklarının eksi derecelere kadar düştüğünü belirterek, soğuk havanın etkisinin hem insanlara hem de esnafa yansıdığını söyledi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kış mevsiminin geç gelmesi nedeniyle işlerin durgun geçtiğini belirten Öztekin, havaların soğumasıyla birlikte işlerin daha da hareketleneceğini aktardı. Vatandaşlar da soğuktan korunmak için koruyucu malzemeler aldıklarını ifade etti.

Edirne\'de Soğuk Hava Bere, Eldiven ve Atkı Satışını Artırdı
09.01.2024 - 16:57,  Güncelleme: 17:03
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Edirne'de havaların soğumasıyla birlikte hazırlığı olmayan vatandaşlar bere, eldiven ve atkı satışı yapan esnafın yolunu tuttu.

Hava sıcaklıklarının eksi derecelere kadar düşmesi ile birlikte işlerini halletmek için dışarıya çıkan vatandaşlar dondurucu soğuk nedeniyle zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin uyarılarını takip ederek önlem alan vatandaşlar, yanlarındaki koruyucu malzemelerle soğuktan korunmaya çalışırken, hazırlıksız ve ince kıyafetlerle dışarıya çıkan vatandaşlar ise soluğu bere, eldiven, atkı gibi malzemeler satan esnafta aldı.

"Sıcaklıkları eksi derecelere kadar düşmüş"

Kışlık malzemeler satan Tarihi Alipaşa Çarşısı Esnafı Burak Öztekin, "Bugün itibariyle hava sıcaklıkları baya eksi derecelere kadar düşmüş. İnsanlar dışarıya baya hazırlıksız çıkmışlar. Gelip alışveriş yapanlar oluyor. Atkı, bere, boyunluk ve eldiven soranlar oluyor. Soğuk havanın etkisi hem insanlara hem de bize yansıyor. Kar da kış da işlerimiz biraz daha hareketli hale geliyor" dedi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kış mevsiminin geç gelmesi nedeniyle işlerin durgun geçtiğini belirten Öztekin, havaların soğumasıyla birlikte bundan sonra işlerin daha da hareketlenmesini beklediklerini aktardı.

Hava sıcaklıklarının birden eksi derecelere kadar düştüğünü belirten vatandaşlar, soğuktan korunmak için koruyucu malzemeler aldıklarını söyledi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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