Edirne'de Sokak Kedilerine Sevgi Dolu Yuva - Son Dakika
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Edirne'de Sokak Kedilerine Sevgi Dolu Yuva

Edirne\'de Sokak Kedilerine Sevgi Dolu Yuva

Sevgül Durgit, evini sokak kedilerine açarak onlara yuva ve bakım sağlıyor, hayvan sevgisiyle örnek oluyor.

19.11.2024 10:19
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Edirne'de 44 yaşındaki Sevgül Durgit, evinin bir odasını sokak kedilerine yuva yaptı. Yedi kedisi bulunan Durgit, ayrıca bahçeye gelen kediler için de balkonun altında yuva oluşturup, elleriyle besliyor.

Kocasinan Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında yaşayan 2 çocuk annesi Sevgül Durgit, bahçesine gelen kedilerin bakımını üstlendi. Hayvan sayısının çoğalması üzerine üşümesinler diye evinin bir odasını sokak kedilerine açan Durgit, onlara gözü gibi bakıyor ve çocuklarından ayırmıyor. Yedi kedisi bulunan Durgit, ayrıca bahçeye gelen kediler için de balkonun altında yuva oluşturup, elleriyle besliyor.

Veterinere götürüp bakımlarını da yaptıran Durgit, onları ciğer, kuru ve yaş mama ve tavuk ile besliyor. Kedilerin rahat bir yaşam sürdürmeleri için onlara yuvalar yapan, oyuncak ve minderler ören Durgit, hayvan sevgisi ile çevredekilere de örnek oluyor.

"Sokak kedilerine yaşam alanı oluşturdum"

Evini sokak hayvanlarına açtığını söyleyen Durgit, boş olan bir odasını sokak kedilerine yaşam alanı oluşturduğunu belirtti. Sepetlerden yuvalar yaptığını anlatan Durgit, "Sepetlerin içine oyuncaklar ve yataklar örüyorum. Mamaları var, beslemesini yapıyorum. Hepsinin yediği farklı bir şey var. Kimisi kuru mama, kimisi yaş mama yiyor. Tavuk seven var, ciğer seven var. Hepsine ayrı ayrı bir şeyler almaya çalışıyorum" dedi.

Çalıştığı iş yerinin bahçesinde bulduğu yaralı kediyi alıp veterinere götürdüğünü ve bakımını yaptırdıktan sonra eve aldığını belirten Durgit, o günden bu yana Boncuk ismini verdiği kediyi elleriyle beslediğini söyledi.

"Aramızda çok büyük bir bağ oluştu, onları evlatlarımdan ayırmıyorum"

Evini açtığı sokak kedileriyle arasında çok büyük bir bağ oluştuğunu ve onları evlatlarından ayırmadığını dile getiren Durgit, "Ben gündüz öğlende de kalksam onlar da benimle birlikte kalkıyorlar. İnsan gibi yetiştiler evin içerisinde. Aramızda çok büyük bir bağ oluştu. Beraber oyun oynuyoruz. İsimleri de var. Balım, Karakız, Boncuk, İnci, Çakıl, Maya ve Osman. Evin içerisinde 7, dışarıdakilerle beraber 12 tane kedi besliyorum. Bir yere de gitsem benim evde kedilerim var diyorum duramıyorum. Markete giderken bile peşime takılıyorlar. Çok seviyorum ve evlatlarımdan ayırmıyorum onları" ifadelerini kullandı.

Sitenin bahçesine gelen kedilere de camda besleme yaptığını aktaran Durgit, sokakta baktığı kedilere soğuk hava şartlarından etkilenmemeleri ve sıcak yerde yatmaları için yuvalar yaptıklarını belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Sokak Kedilerine Sevgi Dolu Yuva - Son Dakika

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