Edirne\'de Tava Ciğer İşletmecileri Zam Yapmadı

Edirne'de bazı tava ciğer işletmecileri, yeni tarifeye rağmen zammı uygulamadı. İşletmeci Erdal Akgün, "Burada müşteri yokken nasıl zam yapalım? Yılbaşından beri yaşadıklarımız pandemide dahi yaşanmadı. Bütün dükkanlar bomboş. İnsanlara 200 lira dahi pahalı gelirken 240 lira yapmayı anlamsız buluyoruz" dedi.

Edirne'de tava ciğer porsiyon satış fiyatı, yapılan zamla 240 lira oldu. Ancak bazı esnaf, işlerinin az olmasından dolayı tava ciğerin porsiyonunu 240 lira yerine indirimli satmayı tercih ediyor. Bazı işletmeler ciğerin porsiyonunu 180 ve 200 liradan satıyor. Vatandaşlar da indirim uygulayan tava ciğercileri tercih ettiklerini söyledi.

"BU İŞİN SORUMLULARI MUTLAKA ORTAYA DÖKÜLMELİ"

Tava ciğer salonu işletmecisi Erdal Akgün, şunları kaydetti:

"Ham maddeye her gün zam geliyor. Burada müşteri yokken nasıl zam yapalım? Yılbaşından beri yaşadıklarımız pandemide dahi yaşanmadı. Bütün dükkanlar bomboş. İnsanlara 200 lira dahi pahalı gelirken 240 lira yapmayı anlamsız buluyoruz. 240 lirada yapsak yine para kazanamayacağız çünkü müşteri yok. Bu işte sürüm olması lazım. Sürüm olmadığı için 240 liraya yapmayı anlamsız buluyoruz. Ne oldu da bir seferde ciğere 40-50 lira zam geliyor. Başta bizler bu işten şikayetçiyiz. Bu işin mutlaka bir sonucu olmalı. Bu iş durdurulmalı, Edirne'de yaşayan insanlar ciğeri yiyemiyorsa bu işin sorumluları mutlaka ortaya dökülmeli."

"CİĞER, ETİ DE GEÇMİŞ VAZİYETTE"

Bir başka işletmeci Kemal İmrak ise şöyle konuştu:

"Enflasyonla güreşiyoruz ama yine milletimiz kazanacak. Biraz da vicdanlı davranmak lazım. Şu anda ben 180 liraya veriyorum, bir parça ekmek yiyoruz. Tabii ki şartların ağır olduğunu herkes biliyor. Biz de bunun bilincindeyiz. 180 liraya kendimizi tatmin etmeye çalışıyoruz. Bundan sonrası hayırlı olur inşallah. Biz her tarife aldığımızda ham maddemiz yıllardan beri yükselir. Ben bu durumu 43 yıldır yaşıyorum. Kıymayla sakatat şu anda yarışıyor hatta geçti. Ciğer eti de geçmiş vaziyette, 500 kiloluk danadan 6-7 kilo ciğer çıkıyor. Şu anda 340-350 lira."

Tava ciğer salonuna gelen müşteri Levent Yenice, "Buradaki fiyat uygundur. 180 liralık fiyat uygun. Diğer yerler anladığım kadarıyla tavan fiyat uyguluyorlar. 240 liralık ciğeri yemiş olsaydık oraya giderdik. Bize 180 liralık ciğer uygun geliyor" dedi.