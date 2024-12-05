Edirne'de Turizm Çalışanlarından Eylem

Yerel

(EDİRNE) - Edirne'de otogar dışında taşımacılık yapan ve iş yeri ruhsatı Edirne Belediyesi tarafından iptal edilen Kara Ağa Turizm çalışanları, belediye binası önünde eylem yaptı. Eylemcilerin yanına gelen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, bu konuda İl Trafik Komisyonu'nun karar vereceğini belirterek "Ben çok netim. Benim yönetimin çok net, şeffaf çok açık. Hukuka aykırı ya da kendine rant sağlamak isteyen bu belediyenin kapısından içeri giremez" dedi.

Kara Ağa Turizm çalışanları, ruhsatlarının iptal edilmesi nedeniyle Edirne Belediyesi önünde eylem yaptı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, eylem yapan Kara Ağa Turizm çalışanlarının yanına gelerek belediyenin işleteceği hukuki süreci anlattı.

"Biz işimize dönmek istiyoruz"

Kara Ağa Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Akdik, eylem sırasında şunları söyledi:

"Tarifeli taşımacılık yetki belgelerimiz olmasına rağmen, bilet kesimi yetkisi olmasına rağmen tarifesiz taşımacılık yetkilerimiz olmasına rağmen Ticaret Bakanlığı'ndan onaylı yerimiz olmasına rağmen belediye ruhsatımız hukuksuz bir şekilde, belgeler üzerinden gerekçe gösterilerek bizim bilet kesme iş yeri ruhsatımız iptal edildi. Biz işimize dönmek istiyoruz."

"Beni belediye önünde toplanarak bir şeylere mecbur bırakamazsınız"

Başkan Akın da şunları kaydetti:

"Ruhsatın neden iptal edildiğini siz biliyorusunuz? Yarın zaten sürecinizi doğru işleteceksiniz. İl Trafik Komisyonu karar alacak, belediye bunun üzerinden işlemlerini yapacak tekrar komisyona gideceksiniz ve o izni tekrar alacaksınız. Bu insanlara bunu anlatsanız ya. Benim şu an çok güçlü hukuk birimim var. Arkadaşlar dosyaları takip etmişler, ben de aldım, dosyalarınızı okudum. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki, daha önce bir takım belgeleri alırken uyguladığınız yöntem doğru değil. Yarın İl Trafik Komisyon toplantısı olacak ve sizinle ilgili de bir karar alınacak bu konuda belediye üzerine düşeni yapacak. Siz yeniden belgenizi aldığınız da hukuka uygun şekilde yolunuza devam edeceksiniz. Ben şunu söylemek istiyorum: Beni belediye önünde toplanarak bir şeylere mecbur bırakamazsınız. Şehir içine o araçları sokarken diğer esnaflar için neler olduğunu düşündünüz mü? 'Otogardan yer vermeme' benim meselem değil. Sizin geçmişte kimlerden ne söz aldığınız kimlerin hangi sözü tutmadığının bedeli bana ait değil. Ben şu an bir hukukçu gözüyle bakıyorum. Ben gereğini yapıyorum.

"İllegal şeyler burada yok"

Bütün Edirneli hemşehrilerime sesleniyorum; Edirne Belediye Başkanı olarak hukuka aykırı talepleri olanlar Edirne Belediye Başkanı'yla görüşemez. Sizin için demiyorum. Edirne Belediyesi'ni babasının çiftliği, rant odağı görenler, bu Edirne'nin rantı varsa, Edirneli hemşehrilerimindir. Ben çok netim. Benim yönetimin çok net, şeffaf çok açık. Hukuka aykırı ya da kendine rant sağlamak isteyen bu belediyenin kapısından içeri giremez. Edirneli hemşehrilerime kapılar sonuna kadar açık, her anlamda ama onun dışında illegal şeyler burada yok. Herkes bunu öğrenecek. Herkes şunu iyi bilsin; beni her şekilde eleştirebilirsiniz. Benim yaptığım işleri eleştirebilirsiniz. 'Eksik, hatalı yaptın' diyebilirsiniz. Bana ve benim arkadaşlarıma tek bir şey söyleyemezsiniz. 'Bu Edirne'nin parasını har vurdun harman savurdun. Aldın cebine koydun'. Ben cebimden harcıyorum. Gurur duyuyorum, Edirne için yine yaparım. Tam bir sene önce açıkladım aday adaylığımı. Bugün olsa yine Edirne'nin hizmetkarı olmak için yola çıkarım. Herkes bunu böyle bilecek."