Edirne'de Vefa Projesi ile Temizlik Desteği

23.05.2026 10:17
Edirne Valiliği, yaşlı ve engellilere bayram öncesi temizlik hizmeti sunarak hayatlarına dokunuyor.

Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen "Evde Temizlik ve Vefa Projesi" çerçevesinde yaşlı, engelli ve kronik hastalara yönelik yürütülen evde bakım ve temizlik desteği yüzleri güldürüyor.

2010 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan ve 2022 yılında ülke genelinde yaygınlaştırılan Vefa Projesi, Edirne'de yaşlı, engelli ve kronik hastaların hayatına dokunmaya devam ediyor.

Edirne'de vefa destek grubunda yer alan ekipler, Kurban Bayramı öncesi kurum listesindeki yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek bayram temizliği yapıp, ihtiyaçlarını gideriyor.

Vakıf bünyesinde istihdam edilen kadınlar, belli aralıklarla gerçekleştirdikleri temizliklerini bu defa bayram öncesi yaptı. İhtiyaç sahipleri ve yaşlıların evlerini ziyaret eden kadınlar, bayram temizliğinin yanı sıra bu kişilerin taleplerini de yerine getiriyor. Cam silme, halı süpürme, toz alma, çamaşır ve bulaşık yıkama gibi detaylı ev temizliklerini yapan ekipler, yaşlı ve engelli bireylerin bayrama hijyenik ve huzurlu bir ortamda girmelerini sağlıyor.

Vefa Destek Grupları, düzenli olarak ziyaret edilen evlerde hem temizlik hizmeti sunuluyor hem de kurulan samimi bağ sayesinde vatandaşların sosyal hayattan kopmaması sağlanıyor.

Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan, il genelinde yaklaşık 200 kişiye hizmet verildiğini belirtti. Fidan, "Yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın evlerine ayda iki kez gidiyoruz. Temizlikten kişisel bakıma, hastane işlemlerinden ilaç yazdırmaya kadar birçok konuda destek oluyoruz. Personelimizin tamamı yaşlı ve hasta bakım sertifikasına sahip. Vatandaşlarımızdan aldığımız dönüşler çok olumlu" dedi.

Vefa ekiplerinin belirli aralıklarla aynı kişileri ziyaret ettiğini söyleyen Fidan, zamanla aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu ifade ederek, "Sadece hizmet değil, gönül bağı da kuruluyor. Vatandaşlarımızın bir ihtiyacı olduğunda mesai dışında da yanlarında olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Sağlık sorunları nedeniyle günlük işlerde zorlandığını anlatan engelli vatandaş Aslı Akpınar ise Vefa ekiplerinin kendileri için büyük destek olduğunu söyledi. Akpınar, "Bayram temizliği için geldiler. Cam silmekten koltuk çekmeye kadar yapamadığımız tüm işleri büyük bir özveriyle yapıyorlar. Sadece temizlik değil, geldiklerinde sohbet ediyoruz. Bu bize terapi gibi geliyor" ifadelerini kullandı.

Eşi Barış Akpınar da yaklaşık 3-4 aydır hizmet aldıklarını belirterek, "Ulaşamadığım yerleri temizliyorlar. Bayram öncesi evimizi tertemiz yaptılar. Devletimizden ve Vefa grubundan Allah razı olsun" dedi.

Vatandaşlardan Neslihan Çokivgin ise Vefa ekiplerinin yalnızca ev temizliğinde değil, hastane süreçlerinde de yanlarında olduğunu dile getirdi. Babası Bekir Çokivgin'in hastane sürecinde kendilerine çok yardımcı olduklarını belirten Çokivgin, "Lavaboya götürmekten günlük ihtiyaçlara kadar her konuda destek oluyorlar. Çok memnunuz, iyi ki varlar" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
