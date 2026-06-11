Edirne'de Yeni Mahsul Buğday Satışı - Son Dakika
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Edirne'de Yeni Mahsul Buğday Satışı

11.06.2026 17:08
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Edirne'de 2026 hasat sezonunun ilk buğdayı satışa sunuldu, 12 ton buğday 16,50 TL'den satıldı.

(EDİRNE) - Edirne'de 2026 hasat sezonunun ilk ürünü olan yeni mahsul buğday satıldı.

Edirne'de sezonun ilk buğdayı satışa sunulmak üzere Edirne Ticaret Borsası'na getirildi. Borsa üyeleri ve üreticilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen elektronik salon satışı neticesinde, Esen Taşkıran'a ait 12 ton buğday, kilogramı 16,50 TL'den satın alındı.

Edirne Ticaret Borsası'na Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, üretici Esen Taşkıran'ı kutlayarak günün anısına plaket ile 100 litre mazot hediye etti.

Edirne Ticaret Borsası Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni hasat döneminin tüm tarım camiasına hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Yeni Mahsul Buğday Satışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sezen Baki Sezen Baki:
    12 ton buğday 16,50 liradan bu bizim ailemiz için ne kadar yeterli yani 0 0 Yanıtla
  • Esin Çelebi Esin Çelebi:
    elektronik salon satışı diye yapıyor da kontrol nasıl oluyor bunun fiyatlandırması adil mi yoksa torpil mi var bunu bilmek isterim çünkü çiftçilerin hakkı korunuyor mu merak ediyorum 0 0 Yanıtla
  • Zerrin Özdemir Zerrin Özdemir:
    fiyat biraz düşük gibi geldi bana ama en azından satış olmuş işte başlangıç iyi olsun devamı da gelir umarım 0 0 Yanıtla
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