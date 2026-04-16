Edirne Emeklileri Ekonomik Sıkıntılara Tepki Gösterdi - Son Dakika
Edirne Emeklileri Ekonomik Sıkıntılara Tepki Gösterdi

16.04.2026 15:24
Edirne'de emekliler, hayat pahalılığına karşı yürüyüş düzenleyerek haklarını talep ettiler.

(EDİRNE) - Edirne'de emekliler, artan hayat pahalılığı karşısında aylıklarının yetersiz olmasına tepki gösterdi. Protesto yürüyüşü düzenleyen emekliler adına konuşan Edirne Emekliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ziya Yaz, "Bizler sabrederken birileri ballı maaşlar ve ihalelerle bizim olanı alıyorsa, ortada ciddi bir sorun var demektir. Artık bahane dinlemek istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz" dedi.

Edirne'de Eski Cami önünde toplanan emekliler, ekonomik sıkıntılara karşı yürüdü. Eski Cami'den, Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüyen emekliler, "insanca yaşamak istiyoruz" pankartı açtı.

Katılımcılar adına yapılan basın açıklamasını okuyan Edirne Emekliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ziya Yaz, şunları söyledi:

"Akaryakıtın yüzde 30 artması, sebze, et ve meyvenin ulaşılamaz hale gelmesi, dışarıda yemek yemenin ve tatile gitmenin hayal olduğu bir ülke haline geldik. Geldiğimiz noktada 3 ayda verilen zam eriyip gitmiş olup, 6 ayda bir zam değil, 3 ayda bir gerçek enflasyon rakamlarına göre zam yapılmalıdır. Verilere göre temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 15, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 11 zam yapılacak gibi görünüyor."

Bizler sabrederken birileri ballı maaşlar ve ihalelerle bizim olanı alıyorsa, ortada ciddi bir sorun var demektir. Artık bahane dinlemek istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Bizleri yönetenler ülkedeki ekonomik krizleri ve savaşları bahane ediyor. Açlık sınırı 32 bin 793 lira, yoksulluk sınırı ise 105 bin 424 lirayken emeklilerin 20 bin lira gibi onur kırıcı bir maaşla yaşamasını istenmesi insanlık dışıdır."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Edirne Emeklileri Ekonomik Sıkıntılara Tepki Gösterdi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Edirne Emeklileri Ekonomik Sıkıntılara Tepki Gösterdi - Son Dakika
