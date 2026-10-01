Edirne Huzurevi\'ndeki 77 yaşındaki Asiye Kaçar, 2 yıl sonra Salarlı köyüne götürüldü

Edirne'de huzurevinde yaşayan 77 yaşındaki Asiye Kaçar, Dünya Yaşlılar Günü'nde 2 yıl aradan sonra doğup büyüdüğü köyüne gönderilerek geçmişin izlerini yeniden yaşadı. Uzunköprü ilçesine bağlı Salarlı köyüne giden Kaçar, çocukluğunun geçtiği sokaklarda yıllardır görmediği komşuları ve akrabalarıyla buluştu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Salarlı Köyü'nde doğup büyüyen 77 yaşındaki Asiye Kaçar, 2 yıl aranın ardından Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle köyüne giderek akrabaları, komşuları ve arkadaşlarıyla hasret giderdi. Özlemle sarıldığı tanıdık yüzler, Kaçar'a yıllar öncesinin güzel günlerini yeniden hatırlatırken, köyde duygusal anlar yaşandı. Yıllarını geçirdiği köyüne yeniden adım atan Kaçar, eski evini görünce duygusal anlar yaşarken, köylüleri tarafından da büyük bir sevinçle karşılandı.

Genç yaşta köyünden ayrılarak çalışmak için Almanya'ya giden Asiye Kaçar, bir süre sonra köyüne geri döndü. Kaçar, eşini kaybettikten sonra köydeki evini satıp huzurevine yerleşme kararı aldı. Yaklaşık 3 buçuk yıldır yaşamına Edirne Huzurevi'nde devam eden Kaçar, doğup büyüdüğü köyünden kopamıyor. Köyde yaşayan akrabaları, arkadaşları ve komşularının özlemiyle yaşayan Kaçar, Dünya Yaşlılar Gününde unutulmadı.

77 yaşındaki Asiye Kaçar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu'nun talimatları ve Edirne Huzurevi Müdürü Çiğdem Kurt'un bilgisi dahilinde 2 yıldır gitmediği köyüne götürüldü. 2 yıl sonra akrabaları, arkadaşları ve komşuları ile yeniden bir araya gelen Kaçar, eski günlerini yad ederek geçmişe yolculuk yaptı. Kaçar'ı Köy Muhtarı Ceyhun Yılmaz karşıladı. Muhtar Yılmaz eşliğinde köy kahvesine giden Kaçar, köylülerle birlikte çay içerek sohbet etti. Köy sakinleri tarafından sevinçle karşılanan Kaçar, onlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.

"Köyüme girdiğim gibi duygulandım"

2 senedir köyüne gelmediğini belirterek yaşadığı duyguları anlatan Kaçar, "2 senedir köyüme gelmiyordum. Arkadaşlar beni köyüme getirdi. Gördüm köyümü, memnun oldum. Eski evimi görünce biraz hüzünlendim. Doğduğum, büyüdüğüm yerde yaşadıklarım, acı tatlı günlerim aklıma geliyor. Köye girdiğim gibi duygulandım. Eskiden yaşadıklarım gözümün önünden geçti." dedi.

Köy meydanında arkadaşları ve komşularıyla çay içtiğini anlatan Kaçar, "Arabadan inince eşimin arkadaşını gördüm. Kahveden geldi, 'Hoş geldin' dedi. Köylülerimi, komşularımı ve kardeşlerimi gördüm, memnun oldum. Kahvelerin oraya gittik, çayımızı içtik. Oradan komşuya geldik, o da çay ikram etti. Güzel zaman geçirdik." ifadelerini kullandı.

"Asiye ablayla çok günlerimiz geçti"

Kaçar'ın yıllar sonra köyüne gelmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten köy sakinlerinden Sevda Ergut da duygularını paylaştı. Kaçar'ı yaklaşık 30-40 yıldır tanıdığını belirten Ergut, "Geldiği için çok mutluyum. Bayadır gördüğüm yoktu. Görünce çok mutlu oldum. Eski günlerimi andım. Asiye ablayla çok günlerimiz geçti. Beni telefonla aradı, 'Gelebilirsin' dedim. Çok sevindim." diye konuştu.

"Yıllardır görmüyorduk"

Asiye Kaçar'ı yıllardır göremediklerini belirten Salarlı Köyü Muhtarı Ceyhun Yılmaz da, organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. Kaçar'ı yaklaşık 30 yıldır tanıdığını ifade eden Yılmaz, "Yıllardan beri kendisini göremiyorduk. Çok güzel bir organizasyon oldu. Onu gördüğümüz için çok mutlu olduk. Şu anda devletimizin himayesinde güzelce hayatını sürdürüyor. Allah devletimize zeval vermesin, çok güzel bakmışlar. Asiye ablamız gençleşmiş. O kadar güzel ve iyi gördük kendisini. Biz de çok mutlu olduk." dedi.

Yıllar sonra doğup büyüdüğü topraklara gelerek çocukluğunun, gençliğinin ve eşinin hatıralarının izinde duygusal bir gün geçiren Asiye Kaçar, akrabaları, arkadaşları ve köylüleriyle vedalaştıktan sonra köy meydanından Edirne Huzurevi'ne uğurlandı.