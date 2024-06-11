Edirne İl Jandarma Komutanlığı Öğrencileri Ağırladı

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Edirne'de bulunan Plevne İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Edirne İl Jandarma Komutanlığını ziyaretinde jandarmanın çalışmalarına hayran kaldı.

Öğrencilere İl Jandarma Komutanlığının tanıtımı yapılarak, 112 acil çağrı numarasının önemi anlatıldı. Öğrenciler telsiz üzerinden görevdeki personelin Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yılını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Jandarma kışlası içerisinde hazırlanan Trafik Jandarması standında, kurumun envanterinde bulunan trafik malzeme ve araçlarının tanıtımı yapıldı. Kriminal Şube Müdürlüğü tarafından açılan stantta olay yeri inceleme işlemlerinde kullanılan malzemeler ile örnek olay yeri canlandırılması yapıldı.

Komando standında ise Komando Timlerinin envanterinde bulunan yerli ve milli olan silahların tanıtımı yapıldı, ayrıca patlayıcı madde imha timinin görevlerde kullandığı patlayıcı madde imha elbisesi, balistik koruyucu başlık, keşif müdahale araç gereçleri tanıtıldı.

Tanıtımda ayrıca köpek eğitim alanında çocuklar için hazırlanan jandarma dedektör köpeklerinin gösterisi izlettirildi.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185. yılı çerçevesinde ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik tanıtım faaliyetlerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak devam edileceği belirtildi. - EDİRNE