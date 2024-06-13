Edirne Kent Konseyi, toplu ulaşıma yapılan zammı eleştirdi

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(EDİRNE)- Edirne Kent Konseyi, kent içi toplu ulaşıma yapılan yüzde 37 zamma tepki gösterdi. Edirne Kent Konseyi Başkanı Özer Demir, Edirne Belediyesi'nin ucuz ulaşımda seçenek olarak kamusal hizmetini ortaya koyması gerektiğini ifade etti.

Edirne Kent Konseyi (EKK) yönetimi bugün Selimiye Meydanı'nda, basın açıklamasında bulundu. Edirne Kent Konseyi Başkanı Özer Demir, Edirne Belediyesi'nin ucuz ulaşımda seçenek olarak kamusal hizmetini ortaya koyması gerektiğini ifade etti. Edirne Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Mertcan Yalçın da, toplu ulaşıma yapılan zammın iptal edilmesini talep ettiklerini kaydetti. Mertcan, kentin toplu ulaşımının özel şirkete verilmesine yönelik açtıkları davayı kazandıklarını dile getirdi.

"Konunun takipçisiyiz"

Edirne Kent Konseyi Başkanı Özer Demir, "Edirne halkının lehine bu mahkeme kararını kullanarak Edirne Belediyesi,belediyesini ulaşımda aktör haline getirmeli, belediye otobüsleriyle de nitelikli, ucuz ulaşımda seçenek olarak kamusal hizmeti de ortaya koymalı. Biz bunun beklentisindeyiz ve biz bu konunun takipçisiyiz" diye konuştu.

"Son derece yüksek bir taşıma yapmaya devam edilmektedir"

Edirne Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Mertcan Yalçın da şunları söyledi:

"Ne yazık ki mahkeme kararı bugüne kadar tam anlamıyla uygulanmamış, göreve gelen belediye başkanları ve meclisleri belediye kanunu gereğince görev, sorumluluk, yetki ve imtiyazında olan ulaşım hizmetinde, imtiyazı halkın tüm şikayetlerine rağmen kentimizin ulaşımını tekelci bir anlayışla ve ETUS'la sürdürmeye devam etmektedirler. Ayrıca ulaşım tekel imtiyazı ile ulaşım hizmeti yapanların minibüslerinin bir kısmı eski, yazın havasız ve sıcak, bazı hatlar çok kalabalık, sefer saatleri düzensiz, engelli ve yaşlı bireylere uygun donanımdan yoksun olmasına rağmen son derece yüksek bir ücretle taşıma yapmaya devam edilmektedir.

"Edirne halkı lehine kullanılmasını bekliyoruz"

Yoksulluğun giderek arttığı bu dönemde, temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan vatandaşlarımız, ailelerin bizlere emaneti olan öğrenciler için öncelikle yapılan zammın iptal edilmesini talep ediyoruz. Belediye ulaşımdan tamamen çekilemez ya da kendi işini başkasına devredemez. Bu yeni dönemde de Belediye Başkanımız Sayın Filiz Gencan Akın ile belediye meclis üyelerinin mahkeme kararının kazanımlarını Edirne halkı lehine kullanmasını bekliyoruz."