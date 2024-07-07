Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Galibi Belli Oldu

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(EDİRNE) - Edirne 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin galibi, geçen yılın da başpehlivanı Yusuf Can Zeybek oldu.

Final müsabakasında Kırkpınar'ın geçen senenin başpehlivanı Yusuf Can Zeybek ile 2022 yılı başpehlivanı Mustafa Taş mücadele etti. Final müsabakası yaklaşık 50 dakika sürdü.

Taş'tan puan alarak 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı olan Zeybek, altın kemeri taktı ve Edirne Belediyesinin verdiği 550 bin TL para ödülünü de kazandı.