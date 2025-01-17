Edirne Kuaförleri Fiyatları Tartışıyor - Son Dakika
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Edirne Kuaförleri Fiyatları Tartışıyor

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Edirne'de kuaförler, zamlı tarifeyi yetersiz bulup kendi tarifelerini uygulamaya başladı.

17.01.2025 15:57
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(EDİRNE) - Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin zamlı tarifesini az bulan bazı kuaförler, dükkanlarına kendi tarifelerini astı. Birlik Başkanı Kemal Cingöz, "Verene çok alana az ama bir de şu var; vicdan sahibi olmak lazım. Türkiye'de bir enflasyon var. Fiyat artışları var ama buna göre vatandaşın artışı var mı ona bakmak lazım" dedi.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, kentteki kuaför tarifesine zam yaptı. Odanın verdiği tarifede 210 lira olan saç tıraşı 280 liraya, 110 lira olan sakal tıraşı ise 140 liraya yükseldi. Yapılan zammı az bulan bazı kuaförler ise kendi tarifelerini uygulamaya başladı. Kuaför Mert Karaciye, saç kesimi ve yıkamayı 500 liraya yükseltti.

"Vicdan sahibi olmak lazım"

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, şunları kaydetti:

"Ne kadar istediğinin önemi yok ne kadar verildiği önemli. İstenilen fiyat verilmediği için kimseye dokunacak hali yok. Verene çok alana az ama bir de şu var; vicdan sahibi olmak lazım. Türkiye'de bir enflasyon var, fiyat artışları var ama buna göre vatandaşın artışı var mı ona bakmak lazım. Benim gelen taleplere karşı olan hassasiyetimi benimle çalışan arkadaşlarım bilir. Saç tıraşı 210 liraydı, 280 lira oldu. Sakal tıraşı da 110 liraydı, 140 liraya çıktı. Ama onların istediği, bana Tekirdağ'ı söylüyor. Tekirdağ Büyükşehir, oranın potansiyeli ile buranın potansiyeli bir değil."

"Bu fiyatlarla biz çalışamayız"

Kuaför Mert Karaciye de şunları söyledi:

"Biz meslektaşlarımızla beraber aynı düşüncede olduğumuzu düşünüyorum. Fiyatlar çok yetersiz kalıyor. Yüksek giderler, kiralar yani bu bize yetmiyor. O yüzden kendim çıkarmış olduğum tarifemi müşterilerime uyguluyorum ve gelen müşterilerimiz de hayat pahalılığından dolayı fiyatlardan şikayet duymadım. Odanın bize vermiş olduğu tarife çok düşük. Bu fiyatlarla biz çalışamayız, geçimimizi sağlayamayız."

Öğrenci Volkan Mutlu ise "Fiyatlar konusunda biz de memnun değiliz. Öğrenciyiz keza, iyileştirilmenin yapılmasını isteriz. Fiyatlar öğrenci bazında bayağı yüksek. Maliyetleri de düşünce birbirine kıyasta bulunuyor. Yardımlarını dokundurmalarını isteriz. Berberlerimiz bize öğrenci olduğumuz için destek sağlıyorlar" diye konuştu.

Edirne Kuaförleri Fiyatları Tartışıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne Kuaförleri Fiyatları Tartışıyor - Son Dakika

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