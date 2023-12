Edirneli esnaf, lahmacun fiyatlarını yükseltmeyi düşünüyor

Edirneli esnaf Cevat Işık, lahmacun satış fiyatını yılbaşından sonra biraz yükseltmeyi düşündüklerini belirterek, "Lahmacun fiyatı şu an 40 lira ama yılbaşından sonra biraz daha yükseltmeyi düşüyoruz. Şu an etin kilosu 400 lirayı buldu. Sebze fiyatları çok yükseldi. Marul, domates… Biz de yükseltmek istemezdik ama biz de duruma göre bakacağız. Fiyatlar yükselirse biz de yükselteceğiz.Görüyorsunuz salon boş, kimse yok salonda. Eskiden insanların alım gücü vardı. Eskiden öğlen burası tıklım tıklımdı. Şu an insanlar zorlanıyor. Ayda 3-5 kere gelen aileler şu an bire düştü" dedi.

"İNSANLAR ZORLANIYOR"

Işık, şunları söyledi:

"Lahmacun fiyatı şu an 40 lira ama yılbaşından sonra biraz daha yükseltmeyi düşüyoruz. Şu an etin kilosu 400 lirayı buldu. Sebze fiyatları çok yükseldi. Marul, domates… Biz de yükseltmek istemezdik ama biz de duruma göre bakacağız. Fiyatlar yükselirse biz de yükselteceğiz. Mümkün olduğu kadar yüksek değil, 40 liradan 50 liraya veya 45 liraya çıkaracağız. Satışlarımız eskiye göre çok düşük. Görüyorsunuz salon boş, kimse yok salonda. Eskiden insanların alım gücü vardı. Eskiden öğlen burası tıklım tıklımdı. Şu an insanlar zorlanıyor. Ayda 3-5 kere gelen aileler şu an bire düştü. Hayırlısı ne ise o olsun. İnşallah ekonomimiz düzelir. İnşallah biz de yükseltmeyiz. Biz de istiyoruz ki, bu fiyatta tutalım işimiz olsun, yükselmesin. Zor durumda kalırsak bir tık yükselteceğiz."