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Edirneli esnaf, lahmacun fiyatlarını yükseltmeyi düşünüyor - Son Dakika
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Edirneli esnaf, lahmacun fiyatlarını yükseltmeyi düşünüyor

Edirneli esnaf Cevat Işık, lahmacun fiyatlarının yılbaşından sonra biraz yükseltilmeyi düşündüklerini belirtti. İnsanların alım gücünün düştüğünü ifade eden Işık, şu anki fiyatın 40 lira olduğunu ancak yılbaşından sonra 50 lira yapmayı düşündüklerini söyledi. Sebze ve et fiyatlarının yükselmesi nedeniyle esnafın da fiyatları yükseltmek zorunda kaldığını belirten Işık, satışların düşük olduğunu ve insanların zorlandığını ifade etti.

25.12.2023 - 17:45,
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Edirneli esnaf Cevat Işık, lahmacun satış fiyatını yılbaşından sonra biraz yükseltmeyi düşündüklerini belirterek, "Lahmacun fiyatı şu an 40 lira ama yılbaşından sonra biraz daha yükseltmeyi düşüyoruz. Şu an etin kilosu 400 lirayı buldu. Sebze fiyatları çok yükseldi. Marul, domates… Biz de yükseltmek istemezdik ama biz de duruma göre bakacağız. Fiyatlar yükselirse biz de yükselteceğiz.Görüyorsunuz salon boş, kimse yok salonda. Eskiden insanların alım gücü vardı. Eskiden öğlen burası tıklım tıklımdı. Şu an insanlar zorlanıyor. Ayda 3-5 kere gelen aileler şu an bire düştü" dedi.

Edirneli esnaf Cevat Işık, bugün lahmacunun tanesini 40 liradan sattığını, yılbaşından sonra 50 lira yapmayı düşündüğünü kaydetti. İnsanların alım gücünün düştüğünü ifade eden Işık, eskiden öğle saatlerinde dükkanının tıklım tıklım dolduğunu dile getirdi.

"İNSANLAR ZORLANIYOR"

Işık, şunları söyledi:

"Lahmacun fiyatı şu an 40 lira ama yılbaşından sonra biraz daha yükseltmeyi düşüyoruz. Şu an etin kilosu 400 lirayı buldu. Sebze fiyatları çok yükseldi. Marul, domates… Biz de yükseltmek istemezdik ama biz de duruma göre bakacağız. Fiyatlar yükselirse biz de yükselteceğiz. Mümkün olduğu kadar yüksek değil, 40 liradan 50 liraya veya 45 liraya çıkaracağız. Satışlarımız eskiye göre çok düşük. Görüyorsunuz salon boş, kimse yok salonda. Eskiden insanların alım gücü vardı. Eskiden öğlen burası tıklım tıklımdı. Şu an insanlar zorlanıyor. Ayda 3-5 kere gelen aileler şu an bire düştü. Hayırlısı ne ise o olsun. İnşallah ekonomimiz düzelir. İnşallah biz de yükseltmeyiz. Biz de istiyoruz ki, bu fiyatta tutalım işimiz olsun, yükselmesin. Zor durumda kalırsak bir tık yükselteceğiz."

Edirneli esnaf, lahmacun fiyatlarını yükseltmeyi düşünüyor
Kaynak: ANKA
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