Edirneli ustaların kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi - Son Dakika
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Edirneli ustaların kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi

20.07.2022 00:57
Edirneli ustaların kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi

Edirne'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, fırıncı, dönerci ve tava ciğer ustaları gibi zorlayıcı işlerde çalışanları daha çok etkiliyor.

Edirne'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, fırıncı, dönerci ve tava ciğer ustaları gibi zorlayıcı işlerde çalışanları daha çok etkiliyor.

Sıcağa diğer mesleklere göre daha çok maruz kalan, ancak geçimlerini sağlamak için kavrulsalar da çalışmak zorunda olan fırıncılar ve ocak başında çalışanlar zor günler yaşıyor. Dışarıda termometreler 35-40 dereceyi gösterirken, ocak başında çalışanlar ise 60 derece sıcaklıkla mücadele ediyor.

Edirne'de son günlerde etkili olan bunaltıcı sıcaklar günlük yaşamı oldukça zorlaştırıyor. Hava sıcaklığının gün içinde 35- 40 dereceyi aşması, bazı meslek grupları için çekilmez bir hal alıyor. Bu meslek gruplarının başında fırıncılar, dönerciler ve tava ciğer ustaları geliyor.

Ekmek fırınlarında ve lokantalarda ocak başında çalışan ustalar, bunaltıcı sıcaklardan en çok etkilenen kesimi oluşturuyor. İşleri gereği sürekli ocağın başında bulunan ustalar, dışarıdaki yakıcı sıcağın yanı sıra içerideki kızgın ateşe de maruz kalıyor. Kimisi kızgın ciğer tavasının başında, kimisi döner keserken, kimisi ise ekmek fırınının başında ter döküyor. Ustalar bir yandan işini yaparken, bir yandan ise kendi yöntemleriyle serinlemeye çalışıyor.

Sıcak başında çalışan ustalar serinlemek için bol su tüketirken, kimi zaman ise şişelerine doldurdukları buzlu ve soğuk suyu boynunda ve alnında gezdirerek ferahlamaya çalışıyor.

"Dışarısı 20-25, ocak başı 60 derece"

12 yıldır tava ciğer ustası olarak çalışan Burhan Taşkıran, son zamanlarda hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çok zorlandıklarını ifade etti. Dışarıda 30-35 derece sıcaklık olmasına rağmen ocak başında 60 derece sıcak hissettiklerini söyleyen Taşkıran, bu sıcak havada çalışmakta zorlandıklarını ve kendilerince serinletici alternatifler bulduklarını dile getirdi.

Bu şekilde tava başında çalışan meslektaşlarına kolaylıklar dileyen Taşkıran, "Yakınımızda varsa cam açıyoruz yoksa su yardımıyla kendimizi serinlemeye çalışıyoruz. Klimadan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyoruz. O da sağlık açısından. El avlusu ile terlerimizi sileriz. Bu şekilde idare etmeye çalışıyoruz. İş esnasında ya da müsait bir zamanımızda soğuk su ile serinlemeye çalışıyoruz. Normal şartlarda işte yoruluyorsunuz ama sıcak 2 kat daha fazla yoruyor" dedi.

"250 derecenin karşısında çalışıyoruz"

Fırında çalışan 49 yaşındaki Nedim Cankurt, sıcakta çalışmanın zor olduğunu belirterek dışarısı 30 derece olsa da fırın başında 250 derecenin karşısında çalıştıklarına değindi. Her şeyin bir zorluğu olduğu gibi fırında çalışmanın zorluğunun da sıcakta çalışmak olduğuna değinen Cankurt, "Yaklaşık 25 yıldır fırında ocak basında çalışıyorum. Dışarısı 30 derece olduğunda burada 250 derecenin karşısında ekmek atıyorsun. Aşırı derece sıcak oluyor. Her şekilde zorlanıyoruz" dedi.

Eskisi gibi bu işlere yönelenin olmadığını aktaran Cankurt, Şuanda yetişen hiç usta olmadığını ve gençlerin de bu işleri yapmadığını söyledi.

"Bütün gün ter içinde çalışıyoruz"

Senelerdir lokanta işlettiklerini söyleyen 42 yaşındaki Döner Ustası Gönül Ahçı, "Dükkanın içinde hem ciğer hem köfte hem döner var. Bu sıcaklarda katlanması gerçekten çok zor oluyor ama Allah kolaylık veriyor. Bir şekilde kendi çözümümüzü buluyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Dışarısı 40 derece ise dönerin başı 60 derece rahat var. Bütün gün ter su içinde çalışıyoruz. Şu içerek ve küçük molalar vererek çalışıyoruz. Katlanması zor ama mecbur çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edirneli ustaların kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi - Son Dakika

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