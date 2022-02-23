Edremit Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nden anlamlı ziyaretler - Son Dakika
Üye Girişi

Edremit Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nden anlamlı ziyaretler

23.02.2022 14:35
Edremit Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nden anlamlı ziyaretler

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği yeni yönetimi Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Belediye Başkanı Hasan Arslan'ı ziyaret etti.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği yeni yönetimi Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Belediye Başkanı Hasan Arslan'ı ziyaret etti.

Başkanlığa seçilen emekli öğretmen ve idareci Naci Biroğul, "1991 yılından bu yana faaliyet gösteren, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD)'nin geçtiğimiz günlerde olağan genel kurulunu gerçekleştirdik. Genel Başkan Av.Necmettin Hüseyin, Teşkilat Başkanı Musa Yurt, Rumeli Federasyonları Genel Sekreteri Hasan Küçük ve Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan kongremizi onurlandırdılar. Kongrede arkadaşlarımızın teveccühü ile Edremit şube başkanlığına getirildim. Yönetim Kurulumuz ise İsmail Şentürk, Seyfettin Salihoğlu, Remzi Mehmetoğlu, Meliha Mehmetoğlu, Nihal Yılmaz ve Necmettin Sadıkçakmak'tan oluştu"dedi.

Yeni yönetim kurulu olarak ilk ziyaretlerini Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaşı'na yaptıklarını ifade eden Biroğlu, "Ardından ise Belediye Başkanı Hasan Arslan'ı yönetim kurulu üyelerimizle ziyaret ettik. Gerek Odabaş ve gerekse Arslan, kamu yararına çalışan derneklerin çalışma ve etkinlerine destek sözü vererek yönetim kurulumuza başarılar dileyerek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler"diye konuştu. - BALIKESİR

Edremit Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nden anlamlı ziyaretler

YORUMLAR
500
Cinayet kurbanı Erdoğan Gönül son yolculuğuna uğurlandı Cinayet kurbanı Erdoğan Gönül son yolculuğuna uğurlandı Pompalı tüfekle vurularak öldürülen Erdoğan Gönül son yolculuğuna uğurlandı Pompalı tüfekle vurularak öldürülen Erdoğan Gönül son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Odabaş, Hasan Arslan, Batı Trakya, Edremit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Edremit Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nden anlamlı ziyaretler - Son Dakika


Son Dakika
14:30 Zeliha Teyze 38 yıl sonra gelinlik hayalini gerçekleştirdi
14:29 Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı? Erdoğan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı
14:28 Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni rol arkadaşı kim olacak? Üç isim gündemde; Neslihan Atagül, Serenay Sarıkaya ve Büşra Develi
14:20 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Volkan, Ali'den vazgeçecek mi?
14:11 Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Açık ve net, aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır
14:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin pozisyonunu açıkça ifade etti: Rusya'dan da, Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil!
14:08 Öldürülen İYİ Partili ilçe başkanı davasında 2 kişi tutuklandı!
13:58 İslam Memiş açıkça uyardı: Savaş riskinden dolayı gram altın 1450 lira olabilir
13:53 Kilo veren Hadise son halini paylaştı, takipçileri ikiye bölündü
13:08 Sadece tarot falına baktırmak istemişti! Gözleri bağlanıp istismar edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 14:44:09. #1.13#
SON DAKİKA: Edremit Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nden anlamlı ziyaretler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement