Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Asfaltlama Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Yerel

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Asfaltlama Çalışmalarını İnceledi

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Asfaltlama Çalışmalarını İnceledi

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yeni haftaya sahada devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek başladı. Ertaş, ekiplerden bilgi alarak çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirtti.

05.08.2024 16:40  Güncelleme: 16:42
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Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yeni haftaya sahada devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek başladı. Altınoluk Mahallesi Fener Mevkii, Yolören Mahallesi ve Cennet Ayağı Mahallesi'nde sürdürülen asfaltlama çalışmalarını yerinde takip eden Ertaş, ekiplerden bilgi aldı.

Belediyenin yürüttüğü asfaltlama çalışmaları kapsamında toplamda 120 bin metrekare asfalt kaplaması yapılması planlanıyor. Ertaş, çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirterek, "Konforlu yollar için Edremit'in farklı noktalarında gerçekleştirdiğimiz sathi asfalt çalışmalarını yerinde takip edip devam eden çalışmalar hakkında ilgili müdürüm ve ekibimden bilgi alarak haftaya başladım," dedi.

Başkan Ertaş, yol çalışmalarının önemine vurgu yaparak, "Söz verdiğimiz gibi Edremit'in öncelikli sorunlarından biri haline gelen yol sorununu çözecek, hemşehrilerime verdiğim sözleri tek tek yerine getireceğim," ifadelerini kullandı. Ertaş, belediye olarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçladıklarını ve bu doğrultuda çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Saha incelemeleri sırasında Ertaş, Ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığını ve bu çalışmaların sonucunda yolların daha güvenli ve konforlu hale geleceğini ifade etti. Ayrıca, asfaltlama çalışmalarının yanı sıra, yeni park ve yeşil alan düzenleme çalışmalarının de yerine getirileceğini belirtti.

Başkan Ertaş, sadece mevcut çalışmalarla sınırlı kalmayacaklarını, Edremit'in diğer mahallelerinde de benzer çalışmaların yapılacağını müjdeledi. Gelecek dönemde daha fazla yol ve altyapı çalışmasının hayata geçirileceğini belirterek, "Belediye olarak Edremit'i daha yaşanabilir hale getirmek için durmadan çalışacağız. Hemşehrilerimizin desteği ile bu projeleri hayata geçiriyoruz ve geçirmeye devam edeceğiz," dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Asfaltlama Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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