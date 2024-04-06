Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçede bir dönemin sembolü olan Faruk Serpil Parkı içerisindeki ördekleri geri getirdi. Halk arasında "Ördekli Park" olarak bilinen park içerisindeki havuz ördeklerle şenlendi.
Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, göreve başladıktan sonra hızlı dokunuşlarla ilk uygulamalarına başladı. İlk olarak Ramazan topunun yeniden atılması ve personelin ödenmeyen maaşlarını ödeyerek çalışanların yüzünü güldüren Başkan Ertaş, bayram tatili öncesinde kent merkezinde ki Faruk Serpil Parkı'na yaptığı dokunuşla bir dönem ilçenin önemli sembollerinden olan ördekli parkı geri getirdi. Edremitlilerin önemli nefes alma noktalarından olan Faruk Serpil Parkı'nda büyük havuza getirilen ördeklerle bir dönemin kent belleğindeki "Ördekli Park" sembolik olarak geri gelmiş oldu.
Edremit'in geçmişten günümüze birçok tarihi ve kültürel değeri barındıran bir ilçe olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi yaşatacağız. İlçemizin sembollerinden olan büyüklerimizin hafızasında önemli bir yeri olan Faruk Serpil Parkımızı yeniden bir çekim merkezi haline getireceğiz. Ördekli Park ile bir dönemin hafızasını tazelerken, geleneği sembolik olarak yeniden yaşatmış olacağız" dedi. - BALIKESİR
Son Dakika › Yerel › Edremit Belediye Başkanı Ördekli Parkı Geri Getirdi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında 28 Mart Perşembe günü Bursa'da miting düzenleyecek. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanının Bursa'ya gelmesinin önemini vurgulayarak, tüm vatandaşları mitinge davet etti.
31 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili İstanbul'da asılan afişler gündem oldu. Afişlerde CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yanında ''Seni sırtından hançerleyenlere oy yok'' ifadesi yer aldı. Afişlerin altında ''Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'' yazarken konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Obilet'in verilerine göre, yerel seçimler nedeniyle vatandaşlar memleketlerine oy kullanmak için seyahat etti. En yoğun seyahat hareketliliği Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşandı. Oy kullanmak için dönen vatandaşlar genellikle otobüs ve uçakla seyahat etti. Online bilet satışlarında en çok artış olan iller ise Siirt, Ağrı, Batman, Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat oldu.
Çin'in Pakistan Büyükelçiliği, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen terör saldırısında 5 Çin vatandaşı ile bir Pakistanlının hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırı, Çin'in inşa ettiği Dasu Hidroelektrik Projesi'ne ait bir araca yapıldı. Çin Büyükelçiliği, saldırı sonrası Pakistan ile birlikte çalıştıklarını belirtti ve güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti. Seçer, gelecek dönemde hayata geçirecekleri projeleri anlattı ve yerel seçimlere ilişkin konuştu.
Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Kayı Mahallesi seçim ofisinde dava arkadaşlarıyla coşkulu bir buluşma gerçekleştirdi. Buluşmada, Oğuz'a büyük bir destek verildiği görüldü. Oğuz, konuşmasında vatan, millet ve memleket sevgisi üzerine vurgu yaparak, seçime güçlü bir şekilde hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, Cumhur İttifakı'nın önemine değinen diğer parti temsilcileri de birlik ve beraberlik mesajları verdi.
289 metrelik Dali adlı konteyner gemisi, Baltimore limanından Sri Lanka'ya doğru yolculuk yaparken güç kaybı yaşayarak Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı. Köprüde çalışan 6 işçi kayboldu ve gemi köprüyü yıkarak nehrin sularına döküldü. Baltimore Limanı'nın önemli bir etkilenme riski olduğu belirtiliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?