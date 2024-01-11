Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bölgede ki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla keyifli bir kahvaltı etkinliğiyle kutladı. Edremit Belediyesi'nin Güre Mahallesi'nde bulunan Afrodit Termal Otel'de düzenlenen etkinliğe, bölgede görev yapan yerel basın ve haber ajansı temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Arslan, beş yıllık görev süresi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeniden aday adayı olduğunu ve göreve devam etmek istediğini ifade etti. Gazetecilerin bölgenin ve belediyenin faaliyetlerinin halka duyurulmasında önemli bir görevi üstlendiğini belirterek "Dördüncü kuvvet olarak gördüğümüz basın, bizler için her zaman çok değerli olmuştur. Yapılan her haberi değerlendiriyoruz, eleştirilerinizi saygıyla karşılıyoruz. Eleştiriler yapıcı olduğunda sorunların çözümüne önemli katkı sağlıyor. Görev sürem boyunca yapılan tüm eleştirel haberleri bile saygıyla karşıladım. Çokça eleştirilmeme rağmen hiçbir basın mensubu arkadaşımla yasal yollara gitmedim. Sadece bir arkadaşımızla vardı. Onu da geri çektim. Birlikte beraberce görev yaptık, ben hakkımı helal ediyorum, sizlerde hakkınızı helal edin. Bu özel günde toplumun haber alma görevini yerine getiren tüm basın çalışanlarımızın günün kutluyorum "dedi.

Gazetecilerle gerçekleşen kahvaltılı toplantıda, samimi bir ortamda sohbet eden Başkan Arslan, basın mensuplarıyla güncel konuları değerlendirdi. Toplantının sonunda Başkan Arslan, gazetecilere teşekkür ederek günün anısına özel hediyeler takdim etti. - BALIKESİR