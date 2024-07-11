Edremit Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planını Belirlemek İçin Toplandı - Son Dakika
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Edremit Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planını Belirlemek İçin Toplandı

Edremit Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planını Belirlemek İçin Toplandı

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, ileriye dönük hizmet sunumunu güçlendirmek ve kente değer katmak amacıyla 2025-2029 Stratejik Planını belirlemek üzere toplandı. Toplantıda kentin geleceğini şekillendirecek projeler, çalışma prensipleri ve hedefler münazara edildi.

11.07.2024 10:57  Güncelleme: 10:59
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Balıkesir'in Edremit Belediyesi, ileriye dönük hizmet sunumunu güçlendirmek ve kente değer katmak amacıyla 2025-2029 Stratejik Planını belirlemek üzere toplandı. Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci başkanlığında, meclis üyeleri, daire müdürleri ve ilgili personelin katılımıyla düzenlenen Stratejik Plan Toplantısı'nda önemli kararlar alındı.

Edremit Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda kentin geleceğini şekillendirecek projeler, çalışma prensipleri ve hedefler münazara edildi. Yapılan fikir alışverişleri sonucunda, Edremit'in sosyal ve fiziksel altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen kapsamlı bir stratejinin belirlenmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, "Başkanımız Mehmet Ertaş öncülüğünde Edremit için hep daha iyisini yapma gayretiyle hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak, şeffaf, katılımcı ve üreten bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu stratejik plan, kentimizi örnek bir belediyecilik anlayışıyla buluşturacak adımları içermektedir" dedi.

Edremit Belediyesi'nin yeni stratejik planı, kentin estetik değerlerini koruma, çevresel sürdürülebilirliği destekleme, kültürel ve sosyal hayatı güçlendirme gibi önemli hedeflere odaklanarak, kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanacağı ifade edildi. "Edremit Çalışıyor" vizyonuyla yola çıkan belediye, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı ve kent genelinde dengeli bir gelişim sağlamayı amaçlıyor.

Bu stratejik planla birlikte, Edremit'in geleceğe güvenle bakacağı ve sürdürülebilir bir büyüme yolunda ilerleyeceği vurgulandı. Kentin her alanında iyileştirmeler sağlayarak, bölge halkının yaşam standartlarını yükseltmek için kararlılıkla çalışılacağı belirtildi.

Edremit Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Planı'nın hazırlıklarının tamamlanmasından sonra önümüzde ki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planını Belirlemek İçin Toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planını Belirlemek İçin Toplandı - Son Dakika
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