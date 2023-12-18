 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edremit Belediyesi Afet Müdahale Planı Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Edremit Belediyesi Afet Müdahale Planı Açıklandı

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremin ardından afetlere karşı dirençli bir kent oluşturmak için harekete geçti. Belediye bünyesinde kurulan Afet İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Afet Müdahale Planı kamuoyuna açıklandı.

Edremit Belediyesi Afet Müdahale Planı Açıklandı
18.12.2023 - 17:20,
Abone Ol

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremin ardından afetlere karşı dirençli bir kent oluşturmak için harekete geçmişti. Belediye bünyesinde Afet İşleri Müdürlüğü kuran Başkan Arslan, Edremit Belediyesi'nin Afet Müdahale Planı'nı açıkladı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, düzenlediği basın toplantısı ile Edremit Belediyesi Afet Müdahale Planı'nı kamuoyuna açıkladı. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük depremin ardından afetlere karşı dirençli bir kent oluşturmak için harekete geçen Başkan Selman Hasan Arslan'ın, talimatı ile belediye bünyesinde kurulan Afet İşleri Müdürlüğü tarafından Afet Müdahale Planı hazırlandı. İlçede ki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı toplantıda konuşan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, hazırlanan planın Balıkesir'de ki ilçe belediyeleri arasında ilk olduğunu ifade etti.

Başkan Arslan, "Edremit birinci derece derem bölgesi deprem riski altında. Dolayısıyla hemen bununla ilgili çalışmalar başlattık. Bugüne kadar belki unutuldu gibi görünse de biz hiç durmadık, çalıştık. Balıkesir ilçelerinde ilk olan bu çalışmaları sunacağız. Bunlardan bir tanesi önleyici tedbirlerle ilgili. Yeni yapılacak inşaatların daha tedbirli, daha sağlam olması adına belediyemiz teknik yetkilileriyle ve bütün paydaş odalarla toplantılar yaptık. Bu toplantılar neticesinde bir takım kararlar aldık meclisimizde. Depreme dirençli olması için ciddi bir çalışma yürütüldü. Bütün sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve mimar mühendis odalarıyla beraber ciddi bir mesafe aldık. Bundan sonra yapılan inşaatlarda denetimler daha sıkı olacak. Bizim amacımız afet eylem planı oluşturmaktı. Allah korusun bir deprem, afet olduğunda aciz durumda kalmamalıyız. Karmaşa, kaos olmasın buna hazırlıklı olalım. Bu konuda ciddi bir çalışma yaptık. Kamuoyu belki bunu unuttuk zannetti ama bu konuda hiç boş durmadık. Yaptığımız çalışmalar sonucunda şu anda her türlü yapılanmamız hazır. Bu 'Afet Müdahale Planı'nı hayata geçiriyoruz" dedi.

Edremit Belediyesi Afet İşleri Müdürü Yahya Uyan Afet Müdahale Planı'nı sunumu eşliğinde gerçekleştirdi. Afet Müdahale Planı'nın AFAD ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne sunulduğunu, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri de söz alarak muhtemel afet durumunda yapılması gerekenlerle ilgili görüş ve önerilerini dile getirdiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Selman Hasan Arslan, Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edremit Belediyesi Afet Müdahale Planı Açıklandı - Son Dakika


17:07
Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak
16:52
Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı
16:51
Hamas'tan Gazze'de tünel bulan İsrail'e manidar mesaj: Geç geldiniz, görev tamamlandı Hamas'tan Gazze'de tünel bulan İsrail'e manidar mesaj: Geç geldiniz, görev tamamlandı
16:45
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'a açıkça soruldu: Asgari ücrette kırmızı çizginiz ne? Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'a açıkça soruldu: Asgari ücrette kırmızı çizginiz ne?
16:29
Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor
16:28
Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
16:07
Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni
15:53
Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı

Son Dakika
17:07 Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak
16:52 Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı
16:51 Hamas'tan Gazze'de tünel bulan İsrail'e manidar mesaj: Geç geldiniz, görev tamamlandı
16:45 Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'a açıkça soruldu: Asgari ücrette kırmızı çizginiz ne?
16:29 Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor
16:28 Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
16:07 Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni
15:53 Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı
15:52 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
15:42 BP, Husiler'in saldırıları nedeniyle Kızıldeniz üzerinden yapılan petrol sevkiyatını durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 17:31:46. #1.11#
SON DAKİKA: Edremit Belediyesi Afet Müdahale Planı Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement