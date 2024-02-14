Edremit Belediyesi, Avcılar Mahallesi'nde köy meydanını ve sokakları yeniledi - Son Dakika
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Edremit Belediyesi, Avcılar Mahallesi'nde köy meydanını ve sokakları yeniledi

Edremit Belediyesi, Avcılar Mahallesi\'nde köy meydanını ve sokakları yeniledi

Edremit Belediyesi, şehir merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelere de çağdaş bir görünüm kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor. Avcılar Mahallesi'nde gerçekleştirilen köy meydanı ve cadde yenileme çalışmaları, mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

14.02.2024 16:13  Güncelleme: 16:18
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Edremit Belediyesi, Avcılar Mahallesi'nde köy meydanını ve sokakları yeniledi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Bizim için kırsal-merkez ayrımı yok; her bir mahallemize aynı özeni gösteriyoruz" diye konuştu.

Edremit Belediyesi, şehir merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelere de çağdaş bir görünüm kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor. Ana arterlerin yoğun olarak kullanıldığı bölgelerde yapılan kilit parke taşı kaplama çalışmayla Avcılar Mahallesi de yeni bir görünüme kavuşturuldu.

Başkan Arslan çalışmalara ilişkin, "Merkezde olduğu gibi kırsal mahallelerimizi de ihmal etmeden, her noktaya eşit şekilde hizmet götürmeye çalışıyoruz. Avcılar Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz köy meydanı ve cadde yenileme çalışmaları, mahalle sakinlerimizin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Bizim için kırsal-merkez ayrımı yok; her bir mahallemize aynı özeni gösteriyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edremit Belediyesi, Avcılar Mahallesi'nde köy meydanını ve sokakları yeniledi - Son Dakika

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