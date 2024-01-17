 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Çarşamba Pazarı'nda denetimler gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Çarşamba Pazarı'nda denetimler gerçekleştirdi

Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sağlıklı ve güvenli gıda tüketimini temin etmek amacıyla Çarşamba Pazarı'nda denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, Edremit Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile işbirliği içinde, perakende gıda ürünleri satan tezgahları incelendi. Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine kolayca ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla kapsamlı incelemelerde bulundu. Denetimler, ürünlerin fiyatları, son kullanma tarihleri, ürün ambalajları, genel hijyen kurallarına uygunluk gibi kriterlere odaklandı. Bal, peynir, zeytin gibi şarküteri ürünleri özel olarak kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmazken, eksiklikleri tespit edilen esnaflara zabıta ekipleri tarafından gerekli uyarılar yapıldı. Bu sayede, pazarda satılan gıda ürünlerinin standartlara uygun ve güvenilir bir şekilde tüketicilere sunulması amaçlandı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıda ürünlerine kolayca ulaşabilmelerini temin etmek adına düzenli denetimlere devam edeceğini belirtti. Bu tür denetimlerin, halk sağlığını korumak ve tüketicileri bilinçlendirmek amacıyla önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Çarşamba Pazarı\'nda denetimler gerçekleştirdi
17.01.2024 - 17:41,
Abone Ol

Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sağlıklı ve güvenli gıda tüketimini temin etmek amacıyla Çarşamba Pazarı'nda denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, Edremit Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile işbirliği içinde, perakende gıda ürünleri satan tezgahları incelendi.

Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine kolayca ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla kapsamlı incelemelerde bulundu. Denetimler, ürünlerin fiyatları, son kullanma tarihleri, ürün ambalajları, genel hijyen kurallarına uygunluk gibi kriterlere odaklandı. Bal, peynir, zeytin gibi şarküteri ürünleri özel olarak kontrol edildi.

Yapılan denetimler sonucunda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmazken, eksiklikleri tespit edilen esnaflara zabıta ekipleri tarafından gerekli uyarılar yapıldı. Bu sayede, pazarda satılan gıda ürünlerinin standartlara uygun ve güvenilir bir şekilde tüketicilere sunulması amaçlandı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıda ürünlerine kolayca ulaşabilmelerini temin etmek adına düzenli denetimlere devam edeceğini belirtti. Bu tür denetimlerin, halk sağlığını korumak ve tüketicileri bilinçlendirmek amacıyla önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Edremit Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Edremit, Zabıta, Belediye, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Çarşamba Pazarı'nda denetimler gerçekleştirdi - Son Dakika


17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi
17:21
Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12
AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30
'Bayan Bacak' lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29
AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday

Son Dakika
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12 AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12 AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30 "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29 AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 18:26:57. #1.11#
SON DAKİKA: Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Çarşamba Pazarı'nda denetimler gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement