Edremit Belediyesi Yağıştan Etkilenen Bölgelere Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Edremit Belediyesi Yağıştan Etkilenen Bölgelere Müdahale Etti

25.08.2022 15:49
Edremit Belediyesi Yağıştan Etkilenen Bölgelere Müdahale Etti

Edremit Belediyesi ekipleri, yağmur uyarısı ile birlikte Altınkum Mahallesi’nde doğalgaz hattı döşenmesi için kazılan yerlerde yaşanan sorunlara ivedikle müdahale etti.

Edremit Belediyesi ekipleri, yağmur uyarısı ile birlikte Altınkum Mahallesi'nde doğalgaz hattı döşenmesi için kazılan yerlerde yaşanan sorunlara ivedikle müdahale etti.

İlçede son iki gündür etkili olan yağmurlara karşın altyapıya yapılan yatırımlar ve alınan önlemler sayesinde ciddi bir sorunla karşılaşılmadı. Doğalgaz çalışması nedeniyle açılan yerlerde yaşanan sorunlara ise ekiplerce müdahale edildi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, altyapıya önem verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yaşanan sorunları dikkate alarak yağmur suyu drenaj hatları başta olmak üzere altyapıya ciddi yatırımlar yapıyoruz. İlçemizde etkili olan yağmurlara karşı önleyici tedbirlerin yanı sıra 24 saat esası ile ekiplerimiz hazır bulundu. Doğalgaz hatlarının yeni kazıldığı yerlerde ve muhtelif yerlerde ki lokal sıkıntılara anında müdahalede bulunduk. Bunun yanında ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın karşılaştıkları her türlü sorunda günün her saati 444 85 10 numaralı hattımızdan bize ulaşmalarını rica ediyoruz."

YORUMLAR
500
Teknofest'de İHA dalında Türkiye ikincisi oldular Teknofest'de İHA dalında Türkiye ikincisi oldular Van'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı Van'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı EDREMİT'DE SAĞANAK VE FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ EDREMİT'DE SAĞANAK VE FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Kaynak: ANKA

Edremit Belediyesi, Edremit, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edremit Belediyesi Yağıştan Etkilenen Bölgelere Müdahale Etti - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
23:56 Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 50 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın son hali sevenlerini şaşırttı
23:53 Süper Lig'de inanılmaz karşılaşma! Tam 7 gol atıldı
23:51 Son ankette çarpıcı sonuç! Katılımcıların yüzde 53'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamıyor
22:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez
22:00 Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek
21:57 Aşk yaşadıkları iddia edilen Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, kameralara yakalandı
21:53 Zafer Partisi lideri Özdağ'ın Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'la ilgili sözlerine İçişleri'nden tepki: İspat etmezsen alçaksın
21:00 İYİ Parti lideri Akşener'den "Kılıçdaroğlu aday olursa sandığa gitmem" diyen vatandaşa cevap: Yapmayın öyle
20:15 Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı silahlı saldırıda öldürülmüştü! O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
20:13 Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur tek bir maça çıkmadan gidiyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 04:32:56. #1.13#
SON DAKİKA: Edremit Belediyesi Yağıştan Etkilenen Bölgelere Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement