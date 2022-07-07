Edremit Belediyesi Mezarlık ve Şehitlikleri bayrama hazırladı - Son Dakika
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Edremit Belediyesi Mezarlık ve Şehitlikleri bayrama hazırladı

07.07.2022 15:47
Edremit Belediyesi Mezarlık ve Şehitlikleri bayrama hazırladı

Balıkesir'in Edremit Belediyesi bayram öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi bayram öncesi hazırlıklarını tamamladı. İlçe genelindeki kabristanlıklarda çalışan ekipler bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Edremit Belediyesi ilçe genelinde bayram hazırlıklarına devam ediyor. Kent genelinde devam eden periyodik temizlik ve bakım çalışmalarının haricinde Kurban Bayramı öncesi çalışmalara hız kazandıran belediye ekipleri, şehitlikleri ve mezarlıkları da temizliyor. Yabani otların biçme çalışması yapılırken, çöpler de tek tek toplandı. Çevre düzenlemesi ve bakımıyla birlikte temizlenen kabristanlıkları ziyaret edecek vatandaşların rahatça kullanması için uygun hale getiriliyor. - BALIKESİR

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edremit Belediyesi Mezarlık ve Şehitlikleri bayrama hazırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit Belediyesi Mezarlık ve Şehitlikleri bayrama hazırladı - Son Dakika
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