Edremit Belediyesi\'nde İşçilere Zam Müjdesi

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Edremit Belediyesi'nde en düşük şirket personeli maaşı 35 bin lira, en düşük kadrolu işçi yevmiyesi ise 2 bin 500 lira oldu. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Bu ekonomik dar boğazda işçi kardeşlerimizin, sabahın ilk ışıklarında süpürgesiyle sokakları temizleyen, gece geç saatlere kadar yağmurda selde en zor şartlarda çalışan evine ekmek götüren dostlarımızın emeği hiçbir şey ile ölçülemez. Bu bilinçten hareketle en çok hak eden olan işçinin hakkını vererek insanca yaşamasını sağlayacağız" dedi.

Başkan Arslan, belediye işçileriyle Edremit Belediyesi Meclis Salonu'nda bir araya gelerek, zam müjdesini verdi. Zammın ardından belediyede en düşük şirket personeli maaşı 35 bin lira, en düşük kadrolu işçi yevmiyesi ise 2 bin 500 lira oldu. Arslan burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"İyisiyle kötüsüyle 5 seneyi tamamlıyoruz. Çalışma dönemimiz içerisinde çok büyük işler yaptık. Büyük projelere imza attık. Bunun yanı sıra pandemi dönemi ve ekonomik kriz ile büyük zorlukların üstesinden de gelmeyi bildik. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayarak gece gündüz demeden alın teri döken işçilerin hak ettiği emeğin karşılığını her zaman verdik, vermeye de devam ediyoruz. Bu ekonomik dar boğazda işçi kardeşlerimizin, sabahın ilk ışıklarında süpürgesiyle sokakları temizleyen, gece geç saatlere kadar yağmurda selde en zor şartlarda çalışan evine ekmek götüren dostlarımızın emeği hiçbir şey ile ölçülemez. Bu bilinçten hareketle en çok hak eden olan işçinin hakkını vererek insanca yaşamasını sağlayacağız."