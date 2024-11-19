Edremit Belediyesi\'nden Akçay Sahili\'nde Çevre Düzenlemesi

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Balıkesir'in Edremit Belediyesi ekipleri, Akçay sahilinde çevre düzenleme çalışmaları kapsamında, çevreyi işgal ettiği ve görüntü kirliliğine yol açtığı tespit edilen büfeleri kaldırmaya devam ediyor.

Akçay Mahallesi kordon boyunda halkın ortak kullanım alanında ki büfeler Edremit Belediyesi tarafından kaldırılarak halkın kullanıma açılıyor. Bu çalışmalar kapsamında kaldırım ve orta refüjlerde önceki yıllarda yerleştirilen ancak çevreyi işgal ettiği ve görüntü kirliliği oluşturduğu tespit edilen büfeler belediye ekipleri tarafından kaldırılıyor.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Akçay sahilinin ilçenin en değerli turistik alanlarından biri olduğunu belirterek "Akçay sahilimiz, yerli ve yabancı ziyaretçiler için önemli bir cazibe merkezi. Ancak ortak kullanım alanlarımızın işgal edilmesine ve çevre kirliliği oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyeceğiz. Bu çalışmaları, halkımızın huzur ve güven içinde vakit geçirebileceği bir sahil düzeni oluşturmak amacıyla sürdürüyoruz. Çevremizi korumak, güzelleştirmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Edremit bırakmak için kararlıyız" dedi.

Belediye ekipleri, kaldırılan büfelerin ardından sahildeki yürüyüş yollarını, dinlenme alanlarını ve peyzaj düzenlemelerini yenileyerek bölgeyi daha modern ve temiz bir görünüme kavuşturmayı hedefliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Akçay kordondaki yoğunluğun düzenlenmesi ve vatandaşların sahili daha rahat kullanabilmesi bekleniyor.

Vatandaşlardan gelen olumlu geri dönüşler, belediyenin çevre düzenleme çalışmalarına duyulan desteği artırırken, düzenlemelerin diğer sahil bölgelerinde de devam edeceği öğrenildi. - BALIKESİR