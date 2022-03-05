Edremit Belediyesi'nden deprem tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi

Edremit Belediyesi'nden deprem tatbikatı

05.03.2022 16:30

Edremit Belediyesi'nden deprem tatbikatı Van'ın Edremit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi tarafından 1-7 Mart "Deprem Haftası" dolayısıyla okullarda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Edremit Belediyesi'nden deprem tatbikatı

VAN - Van'ın Edremit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi tarafından 1-7 Mart "Deprem Haftası" dolayısıyla okullarda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Esentepe Mahallesi Gümüşdere İlkokulunda düzenlenen etkinlikte EDAK tarafından öğrencilere deprem eğitimi verildi. Edremit Belediyesi EDAK Ekip Başkanı Erol Karacan tarafından verilen eğitimde, deprem öncesi hazırlık, deprem anında unutulmaması gereken ve deprem sonrası yapılması gereken konular anlatıldı. Ayrıca, afet ve acil durum çantası tanıtılarak, ilk yardım çantası içerisinde bulunması gereken araç gereçler hakkında bilgi verildi. Akabinde öğrencilere deprem anında ve deprem sonrası tahliye sırasında ne yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Senaryo gereği depremin meydana gelmesinin ardından öğrenciler düzenli ve seri bir şekilde öğretmenleri tarafından okul bahçesinde güvenli bölgeye tahliye edildi.

Edremit Belediyesi'nden deprem tatbikatı
Edremit Belediyesi'nden deprem tatbikatı
Edremit Belediyesi'nden deprem tatbikatı

YORUMLAR
500
Bayburt'ta deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi Bayburt'ta deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi Beypazarı'nda deprem tatbikatı yapıldı Beypazarı'nda deprem tatbikatı yapıldı

Edremit Belediyesi, Arama Kurtarma, Deprem Haftası, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Edremit Belediyesi'nden deprem tatbikatı - Son Dakika


Son Dakika
16:23 Gelinini miras yüzünden öldürmüştü! Cezaevinde koronavirüse yakalanan kayınpeder öldü
16:16 Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi! Kaan Taşaner soruları yanıtsız bıraktı
16:11 Abramovich, Bitlisli aşiret ağası Muhsin Bayrak'la görüşmek için geldi! Konu ise Chelsea'nın satışı
15:50 Kahramanmaraş'ta korkunç kaza anbean görüntülendi! 1 ölü 4 yaralı
15:46 Rus pilotu halk yakaladı ve gerçek ortaya çıktı! Önce Suriye kentlerini bombalamış, şimdi de Ukrayna'yı!
15:37 10 günde tam 10,5 milyar dolar kaybetti! Lukoil CEO'su Putin'e savaşı durdurma çağrısı yaptı
15:35 "Suçlu Zelenski" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a göre müzakerelerden sonuç çıkmayacak!
15:28 Casusluk mu yapıyordu? Rus yanlısı Ukrayna milletvekili Ukrayna mevzilerini fotoğraflarken gözaltına alındı
15:26 Beşiktaş Başkanı Çebi: Hakemler konusunda gereğini yapıyoruz. Cinayet işleyemem, kusura bakmayın!
15:10 'İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası' 7 Mart'ta başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 16:38:05. #1.13#
SON DAKİKA: Edremit Belediyesi'nden deprem tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement