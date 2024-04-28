Edremit Belediyesi'nin düzenlediği Uçurtma Şenliği binlerce çocuğu ağırladı - Son Dakika
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Edremit Belediyesi'nin düzenlediği Uçurtma Şenliği binlerce çocuğu ağırladı

Edremit Belediyesi\'nin düzenlediği Uçurtma Şenliği binlerce çocuğu ağırladı

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 24. Uçurtma Şenliği'nde binlerce çocuk Dalyan sahilinde buluştu. Etkinlikte uçurtma yarışları ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

28.04.2024 21:41  Güncelleme: 21:44
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Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından bu yıl 24.sü düzenlenen Uçurtma Şenliği binlerce çocuğun katılımı ile gerçekleştirildi. Altınkum Mahallesi Dalyan sahilinde gerçekleşen etkinlikte gökyüzü uçurtmalar ile kaplandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Edremit Belediyesi'nin düzenlediği Uçurtma Şenliği yoğun katılımla gerçekleşti. 24. Edremit Uçurtma Şenliği'nde binlerce çocuk uçurtmalarıyla Dalyan sahilini doldurdu. Halk oyunları gösterileri, çuval, yumurta ve uçurtma yarışları yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren çocuklara ödülleri, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediye meclis üyeleri tarafından verildi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş "En değerli varlığımız olan çocuklarımız için düzenlediğimiz "Uçurtma Şenliği"nde çocuklarımızın mutluluğuna ortak olduk, gökyüzünü birlikte renklendirdik. Yüzünüzdeki mutluluğa, içinizdeki heyecana tanıklık etmek her şeye değer. Mücadelemiz, çabamız sizler için çocuklar. Hep mutlu olun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit Belediyesi'nin düzenlediği Uçurtma Şenliği binlerce çocuğu ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit Belediyesi'nin düzenlediği Uçurtma Şenliği binlerce çocuğu ağırladı - Son Dakika
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