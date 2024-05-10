Edremit Belediyesi Ücretsiz Mama Dağıtımına Başladı - Son Dakika
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Edremit Belediyesi Ücretsiz Mama Dağıtımına Başladı

Edremit Belediyesi Ücretsiz Mama Dağıtımına Başladı

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından toplam 5 ton kedi ve köpek maması ücretsiz olarak dağıtıldı. Dağıtımda vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve hayvan sahipleri teşekkürlerini dile getirdi. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, bu hizmetin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

10.05.2024 14:48  Güncelleme: 14:51
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Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından ücretsiz olarak mama dağıtımına başlandı. Toplam 5 ton kedi ve köpek maması hayvan severlere dağıtıldı.

Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı veterinerlik birimi tarafından gerçekleştirilen girişimde, can dostların beslenmesine katkı sağlamak amacıyla ücretsiz mama dağıtımı yapıldı.

Toplamda 5 ton kedi ve köpek mamasının dağıtıldığı etkinlikte, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dağıtım, 5 kilogramlık paketler halinde gerçekleştirilirken, hayvan sahipleri bu destekten memnuniyetlerini dile getirdiler. Can dostları için sağlanan destekten dolayı teşekkürlerini dile getirdiler.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, hayvanlar konusunda duyarlı olduklarını vurguladı, bu hizmetin ayda bir gün olmak üzere her ay düzenli olarak devam edeceğini belirtti. Bu adımın, can dostlarımızın sağlıklı bir şekilde beslenmesine katkı sağlayacağı ve hayvan severlere destek olacağını vurguladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit Belediyesi Ücretsiz Mama Dağıtımına Başladı - Son Dakika

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