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Edremit Belediyesi Yol Yapım ve Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Edremit Belediyesi Yol Yapım ve Çalışmalarına Devam Ediyor

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, kent merkezindeki doğalgaz çalışmalarının ardından bozulan cadde ve sokak yollarını hızla yeniliyor. İlçe genelinde parke taşı döşeme, tesviye ve genişletme gibi çalışmalar da sürdürülüyor.

Edremit Belediyesi Yol Yapım ve Çalışmalarına Devam Ediyor
17.01.2024 - 16:32,  Güncelleme: 16:35
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Balıkesir'in Edremit Belediyesi kent genelinde yol yapım ve çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezinde süren doğalgaz çalışmalarının ardından bozulan cadde ve sokak yolları hızla yenileniyor.

Edremit Belediyesi ekiplerince kent genelinde çalışmalar dört koldan sürdürülüyor. İlçe genelinde parke taşı döşeme, tesviye, genişletme ve benzeri gibi çalışmalar sürerken aynı zamanda doğalgaz alt yapı çalışmaları çerçevesinde bozulan yolların da yapımı hızla devam ediyor.

Bu doğrultuda ilçe merkezindeki Atatürk Mahallesi'nde TOKİ ve Kartal Evleri Mevkii'nde doğalgaz çalışması nedeniyle kazılan cadde ve sokaklarda yenileme ve yapım çalışmaları Fen İşleri ekiplerince tüm hızıyla gerçekleştiriliyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, doğalgaz alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bakım ve onarım faaliyetlerinin hızla devam ettiğini belirterek "Yol bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Yolların düzenlenmesi ile hem daha güvenli bir ulaşım sağlanacak aynı zamanda şehrimizin görünümünü de çağdaş ve estetik bir görünüme dönüşüyor. Hep birlikte, daha iyi bir Edremit için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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