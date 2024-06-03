Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetimlerine Devam Ediyor

Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetimlerine Devam Ediyor

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kontrol ve denetimlerine aralıksız devam ediyor. Semt pazarlarından işyerlerine kadar geniş bir alanda titizlikle çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri, haksızlık yaşanmaması için ölçü kontrol noktalarında vatandaşların aldıkları ürünlerin doğru tartılıp tartılmadığını kontrol ediyor.

03.06.2024 17:58  Güncelleme: 18:00
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Balıkesir'in Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kontrol ve denetimlerine aralıksız devam ediyor. Şehrin dört bir yanında görev yapan zabıta ekipleri, semt pazarlarından işyerlerine kadar geniş bir alanda titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

Semt pazarlarında tezgah mesafelerinin ve etiketlerin kontrollerini gerçekleştiren ekipler, ölçü kontrol noktalarına yerleştirilen terazilerle vatandaşların aldıkları ürünlerin doğru tartılıp tartılmadığını kontrol etmelerine yardımcı oluyor. Bu sayede alışverişlerde herhangi bir haksızlık yaşanmasının önüne geçiliyor.

Pazar denetimlerinin yanı sıra, işyerlerinde ruhsat kontrolleri de sıkı bir şekilde yapılıyor. İşyeri sahiplerinin gerekli belgeleri tam ve doğru şekilde bulundurması sağlanırken, gelişi güzel işgallerin de kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kıyı kesimlerindeki işletmelerin şezlong ve şemsiye düzenlemeleri de zabıta ekiplerinin denetiminden geçiyor. Plajların düzenli ve temiz tutulması, vatandaşların yaz sezonunu huzur ve güven içinde geçirmesi için gerekli önlemler alınıyor.

Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kentlilerin huzur ve güveni için 7/24 çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Belediye yetkilileri, vatandaşların her türlü sorun ve şikayetlerini zabıta ekiplerine iletebileceklerini ve gerekli tüm önlemlerin alınacağını vurguladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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