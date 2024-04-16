Edremit Körfezi'nden Organik Zeytin Sütü İlgi Görüyor - Son Dakika
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Edremit Körfezi'nden Organik Zeytin Sütü İlgi Görüyor

Edremit Körfezi\'nden Organik Zeytin Sütü İlgi Görüyor

Balıkesir'in Edremit körfezi ilçelerinde üretilen zeytin sütü, organik yöntemlerle elde edilen özel bir yağdır. Zeytinler taş değirmende ezilerek hiçbir baskı işlemi görmeden damlama yöntemiyle yağ elde edilir. Zeytin sütü, yüksek miktarda E vitamini, A.D.K vitaminleri, polifenoller ve mikro besinler içerir. Kalp damar sağlığına, kötü kolesterolü düşürmeye ve yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcıdır. Zeytin sütü, saflık ve temizlik anlamında kullanılan özel bir zeytinyağıdır ve doğal yollarla üretilip paketlenir.

16.04.2024 14:22
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Balıkesir'in Edremit körfezi ilçelerinde üretilen zeytin sütü ilgi görüyor. Organik zeytinler taş değirmende ezilerek hiçbir baskı işlemi görmeden damlama yöntemiyle özel bir yağ elde ediliyor.

Edremit Körfezinde tamamen organik yollar ile üretilen ve tek tek elle toplanan zeytinlerin taş değirmende ezilmesi ve sonrasında hiçbir baskı işlemi yapılmadan kendi kendine damla damla birikmesi sağlanan zeytin hamurundan çıkan yağ olan zeytin sütü yüksek e vitamini, A.D.K vitaminleri ve yanı sıra polifenoller ve yüzlerce mikro besin içeriyor. Zeytin sütü başta kalp damar sağlığına, kötü kolesterolü düşürmeye ve yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olarak ifade ediliyor.

Zeytin sütü ve zeytinyağı üreticisi Zafer Soykara "Zeytin sütü son yıllarda saflık temizlik anlamında kullanılan çok özel bir zeytinyağıdır. Birçok tedavide kullanılan özel bir ürün. Eski yıllarda Çiğ Yağ ve Burun Yağı diye tabir ettiğimiz bir ürün. Hiç herhangi bir işlem görmeden tamamen doğal yollarla üretilip paketlediğimiz bir ürünler arasında" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit Körfezi'nden Organik Zeytin Sütü İlgi Görüyor - Son Dakika

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