Edremit'te 1 Mayıs kutlandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edremit'te 1 Mayıs kutlandı

01.05.2026 15:59  Güncelleme: 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi sendikaları ve vatandaşların katılımıyla coşkuyla kutlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi sendikaları ve vatandaşların katılımıyla coşkuyla kutlandı.

Edremit, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen geniş katılımlı yürüyüş ve kutlama programına ev sahipliği yaptı. Sabah saat 10.00 itibarıyla Edremit Vergi Dairesi önünde bir araya gelen sendika üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, kortej oluşturarak yürüyüşe geçti. Ellerinde taşıdıkları renkli pankartlar ve dillerindeki dayanışma sloganlarıyla Azerbaycan Caddesi boyunca ilerleyen kalabalığa, yol kenarındaki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. İlçede birlik ve beraberlik rüzgarlarının estiği yürüyüş, herhangi bir aksama yaşanmadan kutlamaların adresi olan Şehit Hamdibey Meydanı'nda sona erdi.

Meydanda toplanan kalabalığın yerlerini almasının ardından program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kutlama kürsüsünde söz alan sendika temsilcileri ve konuşmacılar işçi hakları, güvenli çalışma şartları ve sosyal adalet mesajları verdi.

Programın son bölümünde ise sahne alan yerel sanatçılar ve müzik grupları, seslendirdikleri marşlar ve türkülerle kutlamalara renk kattı. Emekçiler, çalınan müzikler eşliğinde halaylar çekerek bayramın tadını çıkardı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen etkinlikler, konser programının ardından olaysız bir şekilde sona erdi. Kutlama etkinliklerine Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ta katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 16:32:06. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.