Edremit\'te 4-6 yaş grubu Kur\'an Kursu öğrencilerine yıl sonu etkinlikleri düzenlendi

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Balıkesir'in Edremit İlçe Müftülüğü tarafından yaygın din eğitimi faaliyetleri dahilinde 4-6 yaş grubu Kur'an Kursları öğretim programını başarıyla tamamlayan miniklere yönelik yıl sonu etkinlikleri düzenlendi.

Programa Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Müftüsü Sıddık Durmuş, daire amirleri, minik öğrenciler ve aileleri katıldı.

Milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirebilmek amacıyla yaygın din eğitim faaliyetlerinin önemine değinen Kaymakam Odabaş; "Çocuklarımızın kişiliklerinin oluşmaya başladığı 4-6 yaş döneminde, Kur'an-ı Kerim'le tanıştırarak, milli, manevi ve kültürel değerlerimizin öğretilmesi noktasında Kur'an Kurslarımız önemli bir görev üstlenmektedir. Ben öğrencilerimize, ailelerine, emeği geçen öğreticilerimize, gönülden teşekkür ediyor, kurslarını bitiren yavrularımıza başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR