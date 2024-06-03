Edremit'te 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencilerine yıl sonu etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Edremit'te 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencilerine yıl sonu etkinlikleri düzenlendi

Edremit\'te 4-6 yaş grubu Kur\'an Kursu öğrencilerine yıl sonu etkinlikleri düzenlendi

Balıkesir'in Edremit İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen yıl sonu etkinlikleri, 4-6 yaş grubu Kur'an Kursları öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi. Programa Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Müftüsü Sıddık Durmuş ve diğer yetkililerin yanı sıra minik öğrenciler ve aileleri de katıldı. Kaymakam Odabaş, yaygın din eğitim faaliyetlerinin önemine vurgu yaparak, kursları tamamlayan öğrencilere başarılar diledi.

03.06.2024 10:09
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Balıkesir'in Edremit İlçe Müftülüğü tarafından yaygın din eğitimi faaliyetleri dahilinde 4-6 yaş grubu Kur'an Kursları öğretim programını başarıyla tamamlayan miniklere yönelik yıl sonu etkinlikleri düzenlendi.

Programa Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Müftüsü Sıddık Durmuş, daire amirleri, minik öğrenciler ve aileleri katıldı.

Milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirebilmek amacıyla yaygın din eğitim faaliyetlerinin önemine değinen Kaymakam Odabaş; "Çocuklarımızın kişiliklerinin oluşmaya başladığı 4-6 yaş döneminde, Kur'an-ı Kerim'le tanıştırarak, milli, manevi ve kültürel değerlerimizin öğretilmesi noktasında Kur'an Kurslarımız önemli bir görev üstlenmektedir. Ben öğrencilerimize, ailelerine, emeği geçen öğreticilerimize, gönülden teşekkür ediyor, kurslarını bitiren yavrularımıza başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit'te 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencilerine yıl sonu etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit'te 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencilerine yıl sonu etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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