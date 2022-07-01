Edremit'te Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Edremit'te Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

01.07.2022 15:25
Edremit'te Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın yılı dönümü Akçay Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenlerle kutlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın yılı dönümü Akçay Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenlerle kutlandı.

Akçay Mahallesi Cumhuriyet Meydanında Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Akabinde Liman Başkanı Musa Uykur tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Daha sonra protokol üyeleri tarafından, deniz şehitlerinin aziz hatıralarını anmak üzere yolcu motoru ile Edremit Körfezine çelenk bırakılarak bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Törene; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Vekili İsmail İbiş, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Aslan, Edremit Liman Başkanı Musa Uykur, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Ahmet Yakın, Edremit Liman Başkanlığı Personeli ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli katıldı. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Finike'de sahil güvenlik botu vatandaşların ziyaretine açıldı Finike'de sahil güvenlik botu vatandaşların ziyaretine açıldı Kabotaj Bayramı İzmir'de törenlerle kutlandı Kabotaj Bayramı İzmir'de törenlerle kutlandı
Kaynak: İHA

Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Cumhuriyet, Denizcilik, Edremit, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edremit'te Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:38 Devlerin aşkı vuslata erdi! Cedi Osman-Ebru Şahin çifti bu akşam evleniyor
15:31 İzmit'te ailesinin "kayıp" olarak bildirdiği gencin cansız bedeni otel odasında başından vurulmuş halde bulundu
15:27 Bir Meksika geleneği: Yavru timsahla evlenen belediye başkanı, timsahın duvağını kaldırıp alnından öptü
15:22 E-ticarette tekelleşmeye son verecek yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
15:16 "Eyüpspor'a gidecek" denilen Kazımcan Karataş, resmen Galatasaray'da!
15:07 Ankara'da boşanma davası açan eşini öldüren katil, kayınbiraderini de yaralamasının ardından intihar etti
15:04 Klibinde LGBT vurgusu yapan Mabel Matiz, sosyal medyada gündem oldu! "Haddini bil" etiketiyle tepki yağdı
14:58 Simite yüzde 25 zam geldi: 100 gramlık simitin fiyatı 5 liraya yükseldi
14:54 PSG yönetiminden bomba karar! Messi ve Neymar ile yolları ayırmayı planlıyorlar
14:34 Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakmasına ABD'li senatörlerden tepki: Bunları duymak şok edici oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 15:42:39. #1.12#
SON DAKİKA: Edremit'te Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement