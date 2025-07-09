Edremit\'te Geleneksel Hayır Yemeği Etkinliği Gerçekleşti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sanayi esnafları tarafından düzenlenen geleneksel hayır yemeği etkinliğinin bu yıl 16'ncısı gerçekleştirildi.

Küçük Sanayi Sitesi'nde yapılan hayır yemeği etkinliği, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. Esnaflar, imece usulüyle aldıkları malzemelerle hazırladıkları nohut, pilav ve ayranı vatandaşlara ikram etti. Etkinlik dualarla başladı.

Etkinliğe Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, esnaf odaları temsilcileri, sanayi esnafı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sanayi esnaflarından Mustafa Olcay, yaptığı açıklamada, hayır etkinliğinin esnaflar arasında birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek, "Biz bunu geleneksel olarak burada esnaf arkadaşlarla başlattık. Bu sene 16'ncısını yapıyoruz. Pandemiden dolayı 2 yıl aksaklık oldu. Burada birlik beraberlik içinde herkes kazana bir tuz atıyor." dedi.

Olcay, bu tür etkinliklerin dayanışmayı artırdığını ifade ederek, "Herkesin göremediklerini burada görme şansı oluyor." şeklinde konuştu. - BALIKESİR