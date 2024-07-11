Edremit'te Sanayi Esnafı Tarafından Geleneksel Hayır Yemeği Düzenlendi - Son Dakika
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Edremit'te Sanayi Esnafı Tarafından Geleneksel Hayır Yemeği Düzenlendi

Edremit\'te Sanayi Esnafı Tarafından Geleneksel Hayır Yemeği Düzenlendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sanayi esnafı tarafından 17 yıl önce başlanan hayır yemeğinin bu yıl 15'incisi yapıldı. Sanayi esnafları bir araya gelerek imece usulüyle aldıkları malzemelerle yaptıkları nohut, pilav ve ayran ile hayırlarını gerçekleştirdiler.

11.07.2024 14:17  Güncelleme: 14:19
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde sanayi esnafı tarafından 17 yıl önce başlanan hayır yemeğinin bu yıl 15'incisi yapıldı.

Sanayi esnafları tarafından 2 yıl pandemi dönemi hariç düzenli bir şekilde yapılarak geleneksel hale getirilen hayır etkinliği bu yıl 15'inci kez düzenlendi. Merkez sanayi sitesinde düzenlenen hayır etkinliği her yıl olduğu gibi bu yılda büyük bir katılımla gerçekleşti.

Sanayi esnafları bir araya gelerek imece usulüyle aldıkları malzemelerle yaptıkları nohut, pilav ve ayran ile hayırlarını gerçekleştirdiler.

Dualarla başlayan etkinlik hakkında açıklama yapan sanayi sitesi esnaflarından Mustafa Olcay, bu etkinliğin sanayi esnafları arasında birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

Olcay: "Biz bunu geleneksel olarak burada esnaf arkadaşlarla başlattık. Bu sene 15'incisini yapıyoruz. Pandemiden dolayı 2 yıl aksaklık oldu. Burada birlik beraberlik içinde herkes kazana bir tuz atıyor." dedi.

Olcay bu etkinlik sayesinde esnaflar arasında birlik beraberliğin olduğunu belirterek herkesin göremediklerini burada görme şansı bulduğunu söyledi. Bu yılki hayır etkinliği yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Hayır Yemeğine Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ta katıldı. Hayra katılan Mehmet Ertaş "Sanayi esnafımızla kendilerinin düzenlediği 15. Geleneksel Pilav Hayrı'nda bir araya geldik. Keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Tüm esnafımıza bereketli ve bol kazançlar, hayırlı işler diliyorum."dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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