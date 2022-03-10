Edremit'te stokçuluk ve fahiş fiyat denetimine Kaymakam Odabaş da katıldı - Son Dakika
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Edremit'te stokçuluk ve fahiş fiyat denetimine Kaymakam Odabaş da katıldı

10.03.2022 13:44
Edremit'te stokçuluk ve fahiş fiyat denetimine Kaymakam Odabaş da katıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hizmet veren yerel ve zincir marketlerde satılan temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla market denetimleri devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hizmet veren yerel ve zincir marketlerde satılan temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla market denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda Edremit'te faaliyet gösteren marketlere yönelik gerçekleştirilen stokçuluk, fahiş fiyat, etiket ve hijyen denetimlerine Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş da katıldı.

Ticaret Bakanlığı, Zabıta Ekipleri, Maliye Yetkilileri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından marketlerdeki stok ve fiyat karşılaştırmaları yapılırken, depolarda da kontroller gerçekleştirildi.

Denetimler ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Odabaş; "Halkımızın sağlığı, huzuru ve güvenliği için denetimlerimizi hassasiyet içerisinde aralıksız sürdürme gayreti içersindeyiz. Bu kapsamda marketlerde satılan temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fırsatçılık ve stokçuluğun yapılmaması, vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla denetimlerimizi rutin bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Hem fiyat konusunda hem de tedarik zinciri ile ilgili denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bundan sonra da bu denetimlerimiz aralıksız devam edecek." dedi. - BALIKESİR

Edremit'te stokçuluk ve fahiş fiyat denetimine Kaymakam Odabaş da katıldı
Edremit'te stokçuluk ve fahiş fiyat denetimine Kaymakam Odabaş da katıldı
Edremit'te stokçuluk ve fahiş fiyat denetimine Kaymakam Odabaş da katıldı

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Balıkesir, Hisarcık, Edremit, Market, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Edremit'te stokçuluk ve fahiş fiyat denetimine Kaymakam Odabaş da katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edremit'te stokçuluk ve fahiş fiyat denetimine Kaymakam Odabaş da katıldı - Son Dakika
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