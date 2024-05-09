Edremit'te Trafik ve İlk Yardım Haftası Kutlamaları - Son Dakika
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Edremit'te Trafik ve İlk Yardım Haftası Kutlamaları

Edremit\'te Trafik ve İlk Yardım Haftası Kutlamaları

Edremit ilçesinde düzenlenen törenlerle Trafik ve İlk Yardım Haftası kutlandı. Yılın sürücüsü, polis, jandarma ve zabıta trafik görevlilerine ödülleri verildi. Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Mehmet Boyraz, yılın zabıta trafik görevlisi seçildi.

09.05.2024 16:15  Güncelleme: 16:28
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Trafik ve İlk Yardım Haftası Edremit ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Yılın sürücüsü, yılın polis, jandarma ve zabıta trafik görevlilerine ödülleri verildi. Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Mehmet Boyraz, yılın zabıta trafik görevlisi seçildi.

Trafik ve İlkyardım Haftası nedeniyle Mimar Mithat-Büyükdalgıç İlkokulu'nda düzenlenen törenlere Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer ve İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, trafik ve ilkyardımın önemini anlatan konuşmalar yapıldı. Öğrenciler tarafından trafik ile ilgili skeçler, şiirler ve sunum gerçekleştirildi.

Anasınıfı ve ilkokul öğrencilerinin hazırladıkları trafik temalı skeçlerin ardından Trafik ve İlkyardım Haftası nedeniyle düzenlenen resim, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, tarafından verildi.

Yılın zabıta trafik görevlisi seçilen Mehmet Boyraz'a ödülünü Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci verdi.

Yılın trafik polis memuru Bünyamin Şeker Gümüş'e Edremit İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, yılın jandarma trafik görevlisi Taner Ceyhan'a İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç, yılın şoförü Erol Düzgün'e Şoförler Odası Başkanı Hanifi Şentürk tarafından ödülleri verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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