Edremit'te Yaz Aylarında Boğulma Olaylarına Karşı Önlemler Alınıyor - Son Dakika
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Edremit'te Yaz Aylarında Boğulma Olaylarına Karşı Önlemler Alınıyor

Edremit\'te Yaz Aylarında Boğulma Olaylarına Karşı Önlemler Alınıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaz aylarının başlamasıyla birlikte suda boğulma olaylarının önlenmesi için alınacak önlemlerle ilgili bir toplantı düzenlendi. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri bir araya gelerek olası boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirleri değerlendirdi. Yüzme alanlarında alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmeler yapılan toplantıda, katılımcılardan alınan tedbirlere titizlikle uyulması istendi. Kaymakam Odabaş, yaz sezonunun hiçbir boğulma vakası yaşanmadan geçmesi temennisinde bulundu. Toplantı, görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi.

30.05.2024 07:38
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaz aylarının başlaması sebebiyle suda boğulma olaylarına karşı alınacak önlemlerle ilgili toplantı, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantıda; olası boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler değerlendirilirken, suda boğulma vakalarının önlenmesi, yüzme alanlarında alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Alınan tedbirlere titizlikle uyulması konusunda kurumların gerekli hassasiyeti göstermelerini isteyen Kaymakam Odabaş, yaz sezonunun hiçbir boğulma vakası yaşanmadan atlatılması temennisinde bulundu.

Toplantı, görüş ve önerilerle son buldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit'te Yaz Aylarında Boğulma Olaylarına Karşı Önlemler Alınıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit'te Yaz Aylarında Boğulma Olaylarına Karşı Önlemler Alınıyor - Son Dakika
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