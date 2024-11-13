Edremit\'te Zeytinciler Kuraklık İçin Yağmur Duası Yaptı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin hasadı tüm hızıyla devam ederken yaşanan kuraklık nedeniyle zeytinciler bir araya gelerek yağmur duası yaptılar ve hayır yemeği düzenlediler.

Edremit'in Zeytinli kırsal mahallesinde düzenlenen yağmur duası ve hayır yemeğine geniş bir katılım oldu. Zeytinciler, vatandaşlar ve ilçe protokolü katıldı. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş "Zeytinli Mahallemizde düzenlenen yağmur duası ve köy hayrına katıldık. Edilen duaların, yapılan hayırların kabul olmasını diliyor, Zeytinli Mahalle Muhtarımız Tarık Varol'a, mahalle sakinlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin."dedi. - BALIKESİR