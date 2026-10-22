Edremit Ticaret Borsası'nda seçim başladı, 78 üyenin oy vermesi bekleniyor - Son Dakika
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Edremit Ticaret Borsası'nda seçim başladı, 78 üyenin oy vermesi bekleniyor

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Edremit Ticaret Borsası\'nda seçim başladı, 78 üyenin oy vermesi bekleniyor
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Edremit Ticaret Borsası'nda yeni başkanı belirleyecek oy verme işlemi borsa binasında başladı ve 78 üyenin sandığa gitmesi bekleniyor. Başkanlığa tek listeyle giren Özkan Kostak'ın, görev süresi sona eren Tarkan Denizer'den görevi devralması bekleniyor.

Edremit Ticaret Borsası'nda yeni dönem başkanını belirlemek üzere seçim süreci başladı. Borsa binasında gerçekleştirilen seçimlerde üyeler sandık başına giderken, başkanlık yarışına Özkan Kostak tek listeyle katıldı.

Edremit Ticaret Borsası'nda yeni dönem yönetiminin belirlenmesi için seçim heyecanı yaşanıyor. Borsa binasında gerçekleştirilen seçimlerde oy verme işlemleri başlarken, toplam 78 üyenin sandık başına gitmesi bekleniyor. Başkanlık seçimine Özkan Kostak tek liste ile katılırken, mevcut başkan Tarkan Denizer'in görev süresinin sona ermesiyle birlikte gözler seçim sonuçlarına çevrildi. Günün sonunda tamamlanacak oy verme işlemlerinin ardından yeni dönemde Edremit Ticaret Borsası Başkanlığı görevini Özkan Kostak'ın üstlenmesi bekleniyor. Seçimlerin, borsanın gelecekteki çalışmaları ve bölge ekonomisine yönelik projeleri açısından önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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