Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Yetişkin, emeğin ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, tüm emekçilerin İşçi Bayramı'nı kutladı.

30.04.2024 11:14  Güncelleme: 11:21
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Yetişkin mesajında, "1 Mayıs; emeğin ve dayanışmanın en güçlü şekilde vurgulandığı, emekçilerin birlik ve beraberlik içinde olduğu, hukukun, demokrasinin, barışın ve kardeşliğin ön plana çıktığı anlamlı bir gün. Bu kutlu gün vesilesiyle, tüm işçi kardeşlerimin alın teri ve emekleri karşısında saygıyla eğiliyorum. Efeler Belediyesi olarak, değerli çalışma arkadaşlarımızı, işçilerimizi ve emekçilerimizi bir aile gibi görüyoruz. 'Ben' ve 'sen' ayrımı yapmadan, hepimizin aynı gemide olduğunu, birlikte hareket ettiğimizde daha güçlü olduğumuzu biliyoruz. Emekçilerimizin demokratik hakları için verdiği mücadeleyi ve emeği takdir ederken, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, tüm emekçi kardeşlerimizin İşçi Bayramı'nı yürekten kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu nice yıllar diliyorum. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha ileriye gideceğiz. Yaşasın 1 Mayıs" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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