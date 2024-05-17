Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin 19 Mayıs'ı Kutladı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin 19 Mayıs\'ı Kutladı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Yetişkin, mesajında 19 Mayıs'ın Türk Milleti'nin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı ve gençlere olan güvenini dile getirdi.

17.05.2024 14:54  Güncelleme: 14:55
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı ateşini yaktığı, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün temellerinin atıldığı 19 Mayıs'ın 105'inci yılına ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. 19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık mücadelesinin simgesi ve Cumhuriyet'imizin temellerinin atıldığı gündür. Öyle ki Atatürk; bu tarihin kendisi ve Türk milleti için taşıdığı büyük anlamı; 'Benim doğum günüm 19 Mayıs'tır' diyerek ifade etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençliğe olan güvenini ve inancını ise; "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz" sözleriyle dile getirmiştir. Bu sebeple 19 Mayıs, gençlerimize armağan edilmiş en değerli miraslardan biridir. Gençlerimizin, Atatürk'ün izinde, aklın ve bilimin ışığında, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağına olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun!" ifadelerini kullandı" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika

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